Disney+《搜查班長1958》劇情進入最高潮　必收人生3大金句「時代或許容易改變，但人不會！」

由Disney+獨家跟播的人氣韓劇《搜查班長1958》最新兩集的劇情進入最高潮！隨著時代變化，李帝勳率領的搜查一班警員們也換上了西裝開始接觸更多案件，另一方面，在警界高層的插手安排之後，降臨鐘南警察局的局長，竟然是過去朴英閑（李帝勳飾演）的最大惡夢白饕蜥。究竟兩人將如何過招？成為劇迷津津樂道的話題。

滿滿的打戲爽度破表

在最新兩集中，李帝勳飾演的朴英閑首次接觸了兇殺案，為了找出殺害成七的兇手，他帶著搜查一班直搗嫌疑犯蝮蛇據點，更一對一與蝮蛇展開一場精彩的打戲，3分鐘的片段中，兩人抄起各式武器攻擊對方，朴英閑好幾次都是驚險閃過，還差點被長刀劃破臉，精彩時刻還有slow motion，搭配熱血又流暢的配樂，彷彿身歷其境一般，不少劇迷看得拍案叫絕！



李慧姝給的人生建議

由於高層官官相護，讓朴英閑感受到人心險惡，心死的他向李慧姝（徐恩秀飾演）訴苦，兩人感情快速升溫，終於在第五集順利步入禮堂了！婚後的李慧姝在一次睡前談話時告訴朴英閑「世界上最可怕的人，是怒不可遏的好人」因為好人不知道該怎麼做壞事，所以他們感到憤怒時就會不顧一切的出手，藉此鼓勵朴英閑保持現在自己的模樣就好，也提醒他持續良善，才能在未知的未來替自己點亮一盞燈。



崔佛岩想說的話

在第六集開頭時間再度轉換到現今，昔日朴班長崔佛岩聽著孫子朴浚瑞在當警察生涯中遇到的挫折，再以自己的人生經驗給他指導。當問到如何抓住難纏的壞人時，有感而發說「能打倒頑強對手的人，是比他更頑強的人！」也是提點劇迷無論任何事情都要拚盡全力，只有堅持才能讓夢想開花結果。也讓人再次想起35年前崔佛岩在《搜查班長》中，席捲全南韓剛毅與辛勤的魅力。



「時代或許容易改變，但人並非如此」

朴英閑遇見了當年逼他射殺懷孕婦女的長官白饕蜥局長，白局長當然也認出了他。白局長警告朴英閑「世道已經改變了，紛亂的戰爭通通忘掉，現在要活在新時代！」不過朴英閑反回「時代或許容易改變，但人並非如此。」不管是早期的崔佛岩還是現在的李帝勳，他們飾演的朴英閑都為了自己的信念在堅持。在鄉下抓偷牛賊、破獲在玉米粉摻木屑的黑心商人，對於高層來說為不足道的事情，卻是窮苦人的一生。朴英閑帶領的搜查一班沒有因時代變化改變宗旨，繼續守護市井小民的安全。



即將在下週迎來大結局的《搜查班長1958》劇情已經進入關鍵轉折，在第六集開頭朴浚瑞看見了爺爺朴英閑牆上的表揚照，上頭寫著「鐘南警局局長朴英閑退休儀式」。代表局長位置竟非白饕蜥，而是朴英閑！？這其中又將經過了什麼曲折離奇的經歷？朴英閑又會碰到何種挑戰？請一定要鎖定每週五六在Disney+播出的《搜查班長1958》！



Disney+獨家跟播《搜查班長1958》全劇共10集，更新時間每週五六 晚間10:30上架新1集！

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