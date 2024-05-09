《百想頒獎禮》上金秀賢「開溜」被抓包？申東燁神反應全場笑爆

5月7日，《第60屆百想藝術大賞》如期舉辦，台下聚集了眾多大咖明星，最終黃晸珉和金高銀、南宮珉和李荷妮分別斬獲影帝、影后和視帝、視后頭銜。

當天的頒獎典禮上，已經是頂流的金秀賢因為最近剛剛播畢的《淚之女王》再次成為焦點人物，捧回了人氣獎 ，發表感言時說道「遇到好作品，並拿了獎，真的很感謝大家，我會繼續成為一名好演員。 」

典禮途中，金秀賢的一件趣事也令現場觀眾以及電視機前的觀眾們笑得前俯後仰。 頒獎禮分為上、下部進行，下半程一開始主持人申東燁就提到了金秀賢，他表示：「很多人一看到他就會莫名心動，因為他，大家又哭又笑，他就是帶著可愛出生的金秀賢。 」正說著，鏡頭捕捉到了金秀賢，而他又恰好從遠處正走回自己的位置，應該是之前臨時有事暫時離開了一會兒，發現自己被拍的金秀賢露出了堂皇的表情，看到這一幕的申東燁調侃道：「好可愛，剛剛是去了廁所嗎？」逗得全場哈哈大笑。

백상 김수현 화장실 갔다왔는데 애교 시킴 아방미 개껴 pic.twitter.com/T23y2diWxv — 취향 (@loverdramas) May 7, 2024

김수현 화장실 갔다오자마자 얼레벌레 술주정애교 보여줌 웃수저 물고 태어났냐고 아 pic.twitter.com/2SqRdgaXZm — 영 (@watchdramalone) May 7, 2024

接著申東燁又「慫恿」金秀賢撒嬌，並稱「不需要特別努力」，金秀賢十分聽話地再現了《淚之女王》中醉酒後手插腋下撒嬌的經典場景，完成了百想藝術大賞頒獎禮上的又一精彩畫面。



태생이 귀여워서 지팔지꼰한 용두리 배나무집 막내아들 백현우(김수현). 취하면 더 귀여워서 집에 갈 수 없어서 엉엉 우는 중.(특: 홍해인이 귀엽다고 함

"난 그냥 이렇게 태어난곤대, 어떡하냐고(엉엉)."(최애라 명대사)

모든 남돌이 이걸 따라할 수 있는 밈이 되길 ㅋㅋㅋㅋ#눈물의여왕 pic.twitter.com/ObVs5fO0nO — 청포도 사랑 0ŀㅊb (@Nannaya358) March 10, 2024

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