《百想颁奖礼》上金秀贤「开溜」被抓包？申东烨神反应全场笑爆

5月7日，《第60届百想艺术大赏》如期举办，台下聚集了众多大咖明星，最终黄晸珉和金高银、南宫珉和李荷妮分别斩获影帝、影后和视帝、视后头衔。

当天的颁奖典礼上，已经是顶流的金秀贤因为最近刚刚播毕的《泪之女王》再次成为焦点人物，捧回了人气奖 ，发表感言时说道「遇到好作品，并拿了奖，真的很感谢大家，我会继续成为一名好演员。 」

典礼途中，金秀贤的一件趣事也令现场观众以及电视机前的观众们笑得前俯后仰。 颁奖礼分为上、下部进行，下半程一开始主持人申东烨就提到了金秀贤，他表示：「很多人一看到他就会莫名心动，因为他，大家又哭又笑，他就是带著可爱出生的金秀贤。 」正说著，镜头捕捉到了金秀贤，而他又恰好从远处正走回自己的位置，应该是之前临时有事暂时离开了一会儿，发现自己被拍的金秀贤露出了堂皇的表情，看到这一幕的申东烨调侃道：「好可爱，刚刚是去了厕所吗？」逗得全场哈哈大笑。

백상 김수현 화장실 갔다왔는데 애교 시킴 아방미 개껴 pic.twitter.com/T23y2diWxv — 취향 (@loverdramas) May 7, 2024

김수현 화장실 갔다오자마자 얼레벌레 술주정애교 보여줌 웃수저 물고 태어났냐고 아 pic.twitter.com/2SqRdgaXZm — 영 (@watchdramalone) May 7, 2024

接著申东烨又「怂恿」金秀贤撒娇，并称「不需要特别努力」，金秀贤十分听话地再现了《泪之女王》中醉酒后手插腋下撒娇的经典场景，完成了百想艺术大赏颁奖礼上的又一精彩画面。



태생이 귀여워서 지팔지꼰한 용두리 배나무집 막내아들 백현우(김수현). 취하면 더 귀여워서 집에 갈 수 없어서 엉엉 우는 중.(특: 홍해인이 귀엽다고 함

"난 그냥 이렇게 태어난곤대, 어떡하냐고(엉엉)."(최애라 명대사)

모든 남돌이 이걸 따라할 수 있는 밈이 되길 ㅋㅋㅋㅋ#눈물의여왕 pic.twitter.com/ObVs5fO0nO — 청포도 사랑 0ŀㅊb (@Nannaya358) March 10, 2024

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