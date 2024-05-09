亞洲各地的「小素」，你的「善宰」來啦！邊佑錫6月開啟亞洲巡迴粉絲會，目前已確定台灣、香港、曼谷、首爾

4月之前，邊佑錫還是個出演過很多作品，但存在感並不高，一度被觀眾們笑稱「從我的全世界走過」的演員，一部《背著善宰跑》還未結束，他已經是「大勢」了。

邊佑錫和金惠奫主演的《背著善宰跑》火熱開播中，他飾演的癡情男主堪稱韓劇最完美人設，純純的「小素腦袋」為他本人增色不少，人氣火爆行進中。 他和金惠奫的強烈化學反應讓觀眾們與角色同喜同樂，賺足了大家的眼淚和笑聲。 邊佑錫也憑藉此角色熱度趕超金秀賢，稱霸話題榜。



趁著這股熱度，邊佑錫將開啟他的首輪亞洲巡迴粉絲會，從6月起以台灣台北為起點，陸續在泰國曼谷、首爾、香港等亞洲各地與粉絲們見面。經紀公司VARO娛樂發布了全新宣傳海報，模特出身的邊佑錫展現了清爽青春氛圍。 據悉，粉絲會上邊佑錫將留出充分的時間與粉絲交流，回報大家的支持和喜愛。 去年，邊佑錫成功在日本舉辦了本人的首次粉絲見面會，這一次他又將以怎樣更多元化的形式填滿舞台，如何散發不同的魅力，讓我們一起期待吧。



另外，關於邊佑錫的首次亞洲粉絲見面會巡迴演出的詳細信息以及額外舉辦地區、日程等將在稍後通過官方SNS逐步公佈。

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