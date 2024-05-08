NewJeans Hyein脚背骨折，不参与新专辑音放等演出

超人气女团NewJeans近日正准备进行新单曲专辑《How Sweet》回归宣传，而成员Hyein（惠仁）上月初便已因脚背骨折暂停活动，新消息确定无法为回归上台表演。

*相关报导‎人气女团NewJeans惠仁练习途中受伤：脚背细微骨折，暂停活动

ADOR透过Weverse等社群网站公告，Hyein 4月在练习过程发觉脚背疼痛，到医院进行精密检查后发现细微骨折，虽然后续一直致力於治疗，不过医疗团队仍建议「尽可能减少激烈活动」，因此宣布Hyein不参与新专辑《How Sweet》包括音乐节目（音放）在内的演出，表演之外的行程则弹性参与。



《How Sweet》日前已释出先行曲〈Bubble Gum〉MV，24日会正式发行并释出主打歌〈How Sweet〉MV。原以为Hyein能在《How Sweet》正式发售时归队，如今确定〈How Sweet〉表演都会五缺一，不少粉丝Bunnies感到相当遗憾，但仍希望Hyein以身体健康为优先，愿她能早日康复。



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