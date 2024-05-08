Viu Original 五月全新浪漫韓劇《畢業》師生變同事！鄭麗媛、魏嘏雋上演心動姐弟戀～

由「微笑女王」鄭麗媛夥拍「大勢男神」魏嘏雋主演的Viu Original原創愛情職場韓劇《畢業》將於5月11日心動開播，該劇由最擅長主理姐弟戀題材的安畔錫導演執導，有望刺激姐姐們的多巴胺！

Viu Original 原創愛情職場韓劇《畢業》講述補習班名師徐惠珍（鄭麗媛飾）曾經竭盡全力把笨蛋學生李俊浩（魏嘏雋飾）送入名牌大學，成功締造「大峙洞奇蹟」。時隔十年，李俊浩竟然放棄大企業的工作機會，並以新人導師身份回到恩師徐惠珍所在的補習學院，昔日以師生關係結緣的二人在熟悉的老地方重新相遇，展開了一場令人心動的姐弟戀地下情！



魏嘏雋首演愛情劇

《畢業》導演安畔錫過去曾執導《密會》、《春夜》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》等姐弟戀話題韓劇，他不但擅長掌握人物情感，尤其善於描繪年下男的細膩心思，令作品變得更加唯美！暌違四年，他聯手43歲鄭麗媛和32歲魏嘏雋打造姐弟戀新劇《畢業》，劇集夾雜女大男小和辦公室戀情題材，打破一貫韓劇固有的談情模式；該劇也是魏嘏雋自《魷魚遊戲》爆紅後首部主演的浪漫愛情韓劇，自然讓觀眾萬分期待。



鄭麗媛與團隊有默契

劇中飾演補習名師的鄭麗媛近日在圍讀上談到團隊合作時，給予了極高評價：「我們好像在同一所學院工作一樣，大家拍得很開心，讓我覺得我們是一體的。」



魏嘏雋也表示：「劇本非常好，所以我一口氣就讀完了，我相信我和安導演、鄭麗媛合作，一定能夠創作出一部貼地而有深度的作品！對於『李俊浩』這個角色，他是一個自信而誠實的人，因為他誠實地表達自己的情感，所以非常大膽，他會毫不猶豫地做自己想做的事，所以有時會顯得幼稚和自私，但是他總是盡最大努力完成既定任務。」



Viu Original原創愛情職場韓劇《畢業》逢星期六、日晚上10點15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》、《抓住你的衣領》、《背著善宰跑》和《美女與純情男》，一網打盡今季人氣韓劇。



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