【韓網熱門】《背著善宰跑》收視率趨勢！穩定上升中，網友：這在青春校園劇裡已經算很不錯了

tvN熱播韓劇《背著善宰跑》收視持續攀升。

根據7日尼爾森韓國的調查，第9集的收視率，在首爾都會區家庭平均達到5.6%，最高達到6.3%，全國家庭平均4.8%，最高達到5.3%，在首爾及全國均創下自身最高收視紀錄。 7日晚播出的第10集，收視率稍有回落，全國家庭平均收視率為4.752%，首都圈為5.973%，但依舊穩定在了4.7%左右，而下集預告中小素（金惠奫 飾）和善宰（邊佑錫 飾）即將開啟甜蜜的大學戀愛，收視率有望再攀升。



全國 / 首都圈

1. 3.073 / 3.176

2. 2.710 / 2.918 ▼最低

3. 3.444 / 3.678

4. 3.378 / 4.069

5. 3.435 / 3.834

6. 3.377 / 3.946

7. 4.459 / 5.259

8. 4.095 / 4.656

9. 4.759 / 5.638 ▲最高

10. 4.752 / 5.973

韓國網友評論：

1. 希望收視率一直上升，愛《背著善宰跑》，愛素善

2. 素善啊，一定要結婚！結婚！結婚！！

3. 太好看了，希望這部電視劇永不落幕

4. 我因為討厭廣告沒在電視上看，而是在TVING平台看的，已經刷了3遍了

5. 我的人生電視劇

6. 最近幾年裡能入圍青龍獎的電視劇基本上都很吸引中老年層和男性觀眾，像《背著善宰跑》這種主要吸引2049女性觀眾的人氣劇原本就不受青龍歡迎。 一般我們知道的話題性青春劇收視率基本都在3-4%之間，業界也是這幾年才意識到對於青春劇來說話題性才是最重要的，時代變了

7. 穿越+愛豆+青春劇，原本受眾群體就很受限，還剩下6集，不過從第7集開始收視率穩定下來就是個很正面的信號。 不要以為這劇收視率週一上升，週二回落就覺得它不行，而是週一、週二的競爭節目不同，其實從第7集開始收視率就已經穩定上升了

8. 老實說即時收視率一開始不行，只要最後能夠刷新自身紀錄，大家也只會記住最高紀錄而已，《背著善宰跑》肯定還會上漲的

9. 9點之前根本回不了家，我只能看TVING啊

10. 瘋狂推薦給身邊人，但是他們都不看，這劇就是愛的愛死，不看的根本就不會看

11. 我自己也在追，有這收視率已經覺得很神奇了，因為題材根本不是中老年會喜歡的啊

12. 要想收視率好，就得抓住中老年觀眾，年輕一代都不看電視了啊

13. 比起話題熱度，收視率確實偏低

14. 這劇超級有趣，都給我去看！！！！

15. 什麼，只剩下6集了???

16. 我以為收視率會暴增，並沒有啊，有些失望

17. 月火劇，加上青春劇，這收視率已經很不錯了，整個走勢都是上漲的，下週肯定還會漲

18. 感覺可以衝一下8%

19. 這是月火劇啊，收視率沒有大幅下降就已經算贏了

20. 你們可能不知道，這劇在TVING上已經讓大家入魔了

21. 大家一起看《背著善宰跑》一起變幸福吧

22. 還剩下6集了，1-10集反覆複習中，已經是我房間的BGM了

23. 我看過很多校園劇，這收視率應算很好了，很難再高了

原文：https://theqoo.net/square/3220402216

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