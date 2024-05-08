Viu Original 五月全新浪漫韩剧《毕业》师生变同事！郑丽媛、魏嘏隽上演心动姐弟恋～

由「微笑女王」郑丽媛伙拍「大势男神」魏嘏隽主演的Viu Original原创爱情职场韩剧《毕业》将於5月11日心动开播，该剧由最擅长主理姐弟恋题材的安畔锡导演执导，有望刺激姐姐们的多巴胺！

Viu Original 原创爱情职场韩剧《毕业》讲述补习班名师徐惠珍（郑丽媛饰）曾经竭尽全力把笨蛋学生李俊浩（魏嘏隽饰）送入名牌大学，成功缔造「大峙洞奇迹」。时隔十年，李俊浩竟然放弃大企业的工作机会，并以新人导师身份回到恩师徐惠珍所在的补习学院，昔日以师生关系结缘的二人在熟悉的老地方重新相遇，展开了一场令人心动的姐弟恋地下情！



魏嘏隽首演爱情剧

《毕业》导演安畔锡过去曾执导《密会》、《春夜》、《经常请吃饭的漂亮姐姐》等姐弟恋话题韩剧，他不但擅长掌握人物情感，尤其善於描绘年下男的细腻心思，令作品变得更加唯美！暌违四年，他联手43岁郑丽媛和32岁魏嘏隽打造姐弟恋新剧《毕业》，剧集夹杂女大男小和办公室恋情题材，打破一贯韩剧固有的谈情模式；该剧也是魏嘏隽自《鱿鱼游戏》爆红后首部主演的浪漫爱情韩剧，自然让观众万分期待。



郑丽媛与团队有默契

剧中饰演补习名师的郑丽媛近日在围读上谈到团队合作时，给予了极高评价：「我们好像在同一所学院工作一样，大家拍得很开心，让我觉得我们是一体的。」



魏嘏隽也表示：「剧本非常好，所以我一口气就读完了，我相信我和安导演、郑丽媛合作，一定能够创作出一部贴地而有深度的作品！对於『李俊浩』这个角色，他是一个自信而诚实的人，因为他诚实地表达自己的情感，所以非常大胆，他会毫不犹豫地做自己想做的事，所以有时会显得幼稚和自私，但是他总是尽最大努力完成既定任务。」



Viu Original原创爱情职场韩剧《毕业》逢星期六、日晚上10点15分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看Viu Original原创复仇韩剧《7人的复活》、《抓住你的衣领》、《背著善宰跑》和《美女与纯情男》，一网打尽今季人气韩剧。



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