VIVIZ上演逆行神話6月9日台北開唱 5月12日全面啟售！夯劇《背著善宰跑》OST是她唱

韓國女子三人團體VIVIZ上演逆行神話，成員們為了專輯竟然聽了356首Demo！去年底發行的第四張迷你專輯《VERSUS》的主打歌《Maniac》，近期成為韓國音樂排行榜的新「逆行神話」，她們更確定要在6月９日於台北國際會議中心舉辦2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei，門票預計5月12日（日）中午12點全面啟售。

VIVIZ由成員信飛、銀河、嚴智組成，去年3月來台舉行首次的粉絲見面會演出深受粉絲們的喜愛與好評，《Maniac》的成功，部分得益於其核心的舞蹈挑戰，由著名編舞家Kany設計，這位編舞也曾為Beyonce設計舞蹈。這一舞蹈以其標誌性的臀部和骨盆動作為人們津津樂道，吸引了眾多歌手和粉絲的模仿。

嚴智表示：「專輯準備接近完成時，我們對這張作品充滿信心。我們期待它能獲得全球粉絲的認可，並且深信好的作品無時無刻都能獲得喜愛。」信飛也感慨地說：「活動結束後，我發現《Maniac》的排名不斷上升，我們之間曾半開玩笑地說這首歌應得到更多的愛，現在有這樣的成果真是太好了。」銀河也分享道：「這次專輯和歌曲逐漸獲得的認可讓我們感到非常珍貴和感激。這份成就不僅來自數字上的成功，更來自於粉絲的廣泛支持。」



由於日前是韓國高三生英語聽力測驗舉行的日子，VIVIZ受廣播電台的邀請，特別以「不被周圍的事情所動搖」為主題為考生加油打氣。團體三位成員共同表達了他們的心聲：「我們也會在意周遭的聲音，有時也擔心達不到他人的期望。但正是因為這樣，我們更要堅定自己的決心，專注於自己擅長和熱愛的事物。只需告訴自己『我最棒』，並堅持『依照原來的方式去做』就行了。」這番話激勵了眾多粉絲，他們紛紛回應說：「能得到我喜愛的偶像的支持真的太棒了！」以及「有了偶像的鼓勵，我的緊張感也減輕了許多！」

此外，嚴智最近為韓劇《背著善宰跑》演唱了OST〈May I Love You?〉。這首歌以其活潑的編曲和可愛的歌詞，真實地捕捉到了心動的感覺，表達了劇中男女主角互相守候了15年，卻對愛情感到陌生的情形。這種表達讓粉絲們聽後能立即與初戀的情感產生共鳴，因此一經推出便廣受歡迎。



2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei將於6月9日在台北國際會議中心舉行，票價為5500/4500/3500/2500等4種，5月12日（日）在KLOOK售票正式開賣，更多詳情可洽主辦單位優勢力娛樂。

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