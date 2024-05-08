【韩网热门】《背著善宰跑》收视率趋势！稳定上升中，网友：这在青春校园剧里已经算很不错了

tvN热播韩剧《背著善宰跑》收视持续攀升。

根据7日尼尔森韩国的调查，第9集的收视率，在首尔都会区家庭平均达到5.6%，最高达到6.3%，全国家庭平均4.8%，最高达到5.3%，在首尔及全国均创下自身最高收视纪录。 7日晚播出的第10集，收视率稍有回落，全国家庭平均收视率为4.752%，首都圈为5.973%，但依旧稳定在了4.7%左右，而下集预告中小素（金惠奫 饰）和善宰（边佑锡 饰）即将开启甜蜜的大学恋爱，收视率有望再攀升。



全国 / 首都圈

1. 3.073 / 3.176

2. 2.710 / 2.918 ▼最低

3. 3.444 / 3.678

4. 3.378 / 4.069

5. 3.435 / 3.834

6. 3.377 / 3.946

7. 4.459 / 5.259

8. 4.095 / 4.656

9. 4.759 / 5.638 ▲最高

10. 4.752 / 5.973

韩国网友评论：

1. 希望收视率一直上升，爱《背著善宰跑》，爱素善

2. 素善啊，一定要结婚！结婚！结婚！！

3. 太好看了，希望这部电视剧永不落幕

4. 我因为讨厌广告没在电视上看，而是在TVING平台看的，已经刷了3遍了

5. 我的人生电视剧

6. 最近几年里能入围青龙奖的电视剧基本上都很吸引中老年层和男性观众，像《背著善宰跑》这种主要吸引2049女性观众的人气剧原本就不受青龙欢迎。 一般我们知道的话题性青春剧收视率基本都在3-4%之间，业界也是这几年才意识到对於青春剧来说话题性才是最重要的，时代变了

7. 穿越+爱豆+青春剧，原本受众群体就很受限，还剩下6集，不过从第7集开始收视率稳定下来就是个很正面的信号。 不要以为这剧收视率周一上升，周二回落就觉得它不行，而是周一、周二的竞争节目不同，其实从第7集开始收视率就已经稳定上升了

8. 老实说即时收视率一开始不行，只要最后能够刷新自身纪录，大家也只会记住最高纪录而已，《背著善宰跑》肯定还会上涨的

9. 9点之前根本回不了家，我只能看TVING啊

10. 疯狂推荐给身边人，但是他们都不看，这剧就是爱的爱死，不看的根本就不会看

11. 我自己也在追，有这收视率已经觉得很神奇了，因为题材根本不是中老年会喜欢的啊

12. 要想收视率好，就得抓住中老年观众，年轻一代都不看电视了啊

13. 比起话题热度，收视率确实偏低

14. 这剧超级有趣，都给我去看！！！！

15. 什么，只剩下6集了???

16. 我以为收视率会暴增，并没有啊，有些失望

17. 月火剧，加上青春剧，这收视率已经很不错了，整个走势都是上涨的，下周肯定还会涨

18. 感觉可以冲一下8%

19. 这是月火剧啊，收视率没有大幅下降就已经算赢了

20. 你们可能不知道，这剧在TVING上已经让大家入魔了

21. 大家一起看《背著善宰跑》一起变幸福吧

22. 还剩下6集了，1-10集反覆复习中，已经是我房间的BGM了

23. 我看过很多校园剧，这收视率应算很好了，很难再高了

原文：https://theqoo.net/square/3220402216

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