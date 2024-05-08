顶流却从不耍大牌！《泪之女王》群演公开金秀贤金智媛美谈：他亲自帮我们拿椅子，她每天用微笑温暖片场

《泪之女王》已经播完，但是关於男女主角金秀贤和金智媛的美谈还在继续。

参与《泪之女王》拍摄的群演韩艺珠（音译）通过个人IG公开了拍摄现场的趣事。 她写道：「《泪之女王》是最佳话题作！能够参与其中已是我的荣幸。 」

韩艺珠在第16集中登场，出演的是水族馆的工作人员。 剧中，她把花束递给白贤佑（金秀贤 饰），并告诉他，洪海仁（金智媛 饰）租下了整个水族馆。 白贤佑也因此想起了以前他和海仁在水族馆约会的情景。 韩艺珠公开的正是这场戏的幕后故事。



她表示：「待机时间变长，他让我们坐著等，并亲自拿来3张椅子，『贴心王』金秀贤演员以及始终微笑著让整个片场都很温暖的天使金智媛演员。 因为片场氛围太温馨，让人心里暖暖的。 」根据韩艺珠的说法，当天拍摄时下大雪，异常寒冷，金秀贤和金智媛两人非常贴心地照顾群演们。



事情公开后，也引起了广大粉丝、网友的围观和留言，大家表示：「哇，他俩能红是有原因的，连群演都照顾到」、「所以电视剧才会那么火」、「源源不断的美谈」、「就喜欢人品好的演员」、「很多人一旦出名了就会变得很傲慢，但是他们完全没有唉」、「人美心善」等。



此外，《泪之女王》已於4月28日正式播毕，第16集以24.9%（全国收视率基准）的收视率刷新自身最高纪录，并赶超《爱的迫降》成为tvN电视剧史上收视率最高的作品。

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