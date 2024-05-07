宋江軍隊近況照曝光！臉圓潤了不少，和戰友開心唱歌

各位韓劇迷妹們，雖然有了「4月男友」邊佑錫，但別忘了大家的「前任」宋江啊（笑！）目前他正在軍隊積極服役中。

4月2日，宋江以陸軍現役身份入伍履行兵役義務。入伍前一天他通過官方俱樂部公開了親筆信，他在信中感謝粉絲陪伴他的成長，表示因為有粉絲的愛，他的每一個生日、紀念日、粉絲見面會都充滿意義。 雖然暫時離別，但相信時間會很快過去，他也將儘快回歸到大家的視野。 此外，宋江提到自己希望在兵役期間學習新的語言，並承諾日後會以健康、幸福的形象出現在大家面前。

入伍之前，宋江拍攝了《與惡魔有約》、《Sweet Home2》等，還為《Island2》解說，積極營業。 因此他入伍後，粉絲們覺得很空虛。 宋江入伍近況照公開，撫慰了廣大粉絲的心。公開的照片中宋江明顯比入伍前壯實了，臉也圓潤了不少，剪著兵哥哥頭的他看起來憨憨的，少了些明星張揚的氣質，多了點踏實感，他微笑著摟著戰友，擺出了剪刀手。



송강 쟁탈전 사건

사진찍을때 군대 동기들이 송강 어깨 쟁탈전을 벌인 사건이다 pic.twitter.com/GuEoy7LQcC — 송미새 (@songmisae_) May 4, 2024

接著宋江參加宗教活動的影片也被公開。 他和戰友們開心唱歌，看來是完全適應了軍隊的生活。



군대 떡밥 진짜 다시 없을 떡밥 고급 떡밥 일상 송강 희귀 송강 밤톨 송강 감사합니다 진짜 우와 상상 이상 기대 이상

pic.twitter.com/iC73d1BJVc — 강아강아 (@kang_a_kang_a_g) May 5, 2024

此外，宋江結束基礎訓練後將被分配到連隊繼續服役。

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