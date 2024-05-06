網友神剪輯邊佑錫&金惠奫《宮-野蠻王妃》，吵很久的新版演員人選終於獲得高票讚同！

《淚之女王》後討論度最高的劇無疑是《背著善宰跑》，不僅劇情本身迷人，主演邊佑錫和金惠奫的化學反應更是一絕，令很多人敲碗二搭。 有網友做出二搭「預覽」，用的還是《宮-野蠻王妃》劇本！

《宮-野蠻王妃》是2006年播出的經典韓劇，由朱智勳和尹恩惠擔任主演，講述虛構的大韓帝國背景中，平民女子「申采靜」和皇太子「李信」奉命被迫結婚的故事。 當年在MBC電視台播出時創下28.8%超高收視率，多年來一直有網友敲碗翻拍，但對於演員人選始終爭執不休、沒有結論。



最近tvN新劇《背著善宰跑》播出後，男主邊佑錫外形高大氣質清純、女主金惠奫元氣活潑演技一流，化學反應獲得觀眾一致好評，越來越多網友認為終於找到了新版《宮-野蠻王妃》最合適人選！





很快有網友用邊佑錫和金惠奫過往劇集進行剪輯，模擬二人出演《宮-野蠻王妃》的效果，讓超多網友大呼心動：「導演編劇看過來！」「金惠奫過往劇集進行剪輯，模擬二人出演《宮-野蠻王妃》的效果，讓超多網友大呼心動：「導演編劇看過來！」「金惠奫過往劇集進行剪輯，模擬二人出演《宮-野蠻王妃》的效果，讓超多網友大呼心動：「導演編劇看過來！」「金惠奫過往劇集進行剪輯，模擬二人出演是申采靜不二人選，邊佑錫也可以立即拓展角色戲路」「只有金惠奫等級的演技能救活《宮》」「看過很多假想剪輯，這是反響最好的一個」「馬上開拍」「 趕快出新聞說已確定啦拜託~」



此外，《背著善宰跑》每週一二更新，香港觀眾可在黃VIU煲劇平臺同日追看！



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