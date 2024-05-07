宋江军队近况照曝光！脸圆润了不少，和战友开心唱歌

各位韩剧迷妹们，虽然有了「4月男友」边佑锡，但别忘了大家的「前任」宋江啊（笑！）目前他正在军队积极服役中。

4月2日，宋江以陆军现役身份入伍履行兵役义务。入伍前一天他通过官方俱乐部公开了亲笔信，他在信中感谢粉丝陪伴他的成长，表示因为有粉丝的爱，他的每一个生日、纪念日、粉丝见面会都充满意义。 虽然暂时离别，但相信时间会很快过去，他也将尽快回归到大家的视野。 此外，宋江提到自己希望在兵役期间学习新的语言，并承诺日后会以健康、幸福的形象出现在大家面前。

入伍之前，宋江拍摄了《与恶魔有约》、《Sweet Home2》等，还为《Island2》解说，积极营业。 因此他入伍后，粉丝们觉得很空虚。 宋江入伍近况照公开，抚慰了广大粉丝的心。公开的照片中宋江明显比入伍前壮实了，脸也圆润了不少，剪著兵哥哥头的他看起来憨憨的，少了些明星张扬的气质，多了点踏实感，他微笑著搂著战友，摆出了剪刀手。



송강 쟁탈전 사건

사진찍을때 군대 동기들이 송강 어깨 쟁탈전을 벌인 사건이다 pic.twitter.com/GuEoy7LQcC — 송미새 (@songmisae_) May 4, 2024

接著宋江参加宗教活动的影片也被公开。 他和战友们开心唱歌，看来是完全适应了军队的生活。



군대 떡밥 진짜 다시 없을 떡밥 고급 떡밥 일상 송강 희귀 송강 밤톨 송강 감사합니다 진짜 우와 상상 이상 기대 이상

pic.twitter.com/iC73d1BJVc — 강아강아 (@kang_a_kang_a_g) May 5, 2024

此外，宋江结束基础训练后将被分配到连队继续服役。

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