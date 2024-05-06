《淚之女王》金秀賢一共哭了40次！特輯公開觀眾票選3大哭戲4大後記，雨夜追車&場景瞬移竟是室內特攝！

《淚之女王》昨晚播出特輯part.2，集中講述幕後製作和配角們的故事，終於知道560億製作費花在哪裡了！

金秀賢在《淚之女王》的哭戲相當多，或深情或搞笑塑造了很多名場面。 做客《劉QUIZ》時說幾乎每集都在哭，這次製作組特地數了數：金秀賢劇中一共哭了40次，平均每集2.5次！



特輯公開了觀眾票選的3大哭戲，TOP 3是海仁做手術時金秀賢在門外哭泣（11%），TOP 2是洪白夫妻在德國教堂門前為是否要冒著失去記憶的風險接受手術而爭吵痛哭（20%），TOP 1是金秀賢以為海仁出車禍後看到她完好無損、後怕地哭到跪在地上，得票率高達69%。



눈물의 여왕 시청자 최애 눈물씬 1위 차 사고 오열씬 pic.twitter.com/X6MD14If1w — 숲 (@forestdrama) May 5, 2024

除了正片，每一集的後記也給人深深的感動餘韻，其中最受好評的4個就是：賢祐喝醉時告白「很愛海仁」，海仁偷偷跟著巴士看賢祐，賢祐趁海仁入睡時錄影像信，以及海仁在手術前反復背誦「白賢祐」的名字。



特輯公開了劇中的CG和特殊拍攝片段，洪家豪宅、浪漫晚霞等均有CG加工，較令人意外的是金秀賢雨夜追車戲原來是室內拍攝，周圍用環繞螢幕做出公路效果;洪海仁因病置身白雪森林一秒回到室內，居然也不是CG後製，而是用環繞屏幕實拍，令人感慨技術進步，不愧是花了560億韓元製作費。



눈물의 여왕 촬영 완전 신식?이야 진짜 신개념 촬영현장이네 버츄얼 스튜디오랑 CG 신기하다 pic.twitter.com/nbYoCJRdVK — LMB (@_iluvmybed) May 5, 2024

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