終於等到！夢幻陣容湯唯、朴寶劍、秀智、鄭有美、崔宇植主演《Wonderland》海報公開，6月5日上映！

電影《Wonderland》（夢境）由湯唯、朴寶劍、裴秀智、鄭有美和崔宇植主演、孔劉特別出演。講述未來人類將研發出「Wonderland」虛擬世界，讓人們能與思念的人重逢。2024

公開的最新海報中，上面有著「要連接嗎？」的字句還有5位主演不同的感情。首先，湯唯飾演爲了向年幼的女兒隱瞞自己的死亡而委託"wonderland"服務的媽媽白莉，以特有的神祕氛圍吸引觀眾的視線。



秀智飾演因為思念成為植物人的戀人而委託「Wonderland」的20代女生「正仁」，露出充滿思念的表輕。而朴寶劍飾演健康、充滿活力的宇宙飛行員「泰柱」，露出明朗微笑的他，如何描繪虛擬世界和現實世界之間的間隙？讓觀眾們非常好奇。



另外，飾演幫助來到「Wonderland」的人們延續珍貴記憶的首席調解員「海利」一角的鄭有美流露出細緻的眼神；而崔宇植飾演新人調解員「賢秀」一角，面對面臨死亡的人們的各種故事，意外地知道各種祕密的他，陷入沉思的表情。





而《Wonderland》由《晚秋》的導演金泰勇擔任編劇和執導，將於6月5日上映。

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