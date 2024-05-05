终於等到！梦幻阵容汤唯、朴宝剑、秀智、郑有美、崔宇植主演《Wonderland》海报公开，6月5日上映！

电影《Wonderland》（梦境）由汤唯、朴宝剑、裴秀智、郑有美和崔宇植主演、孔刘特别出演。讲述未来人类将研发出「Wonderland」虚拟世界，让人们能与思念的人重逢。2024

公开的最新海报中，上面有著「要连接吗？」的字句还有5位主演不同的感情。首先，汤唯饰演爲了向年幼的女儿隐瞒自己的死亡而委托"wonderland"服务的妈妈白莉，以特有的神秘氛围吸引观众的视线。



秀智饰演因为思念成为植物人的恋人而委托「Wonderland」的20代女生「正仁」，露出充满思念的表轻。而朴宝剑饰演健康、充满活力的宇宙飞行员「泰柱」，露出明朗微笑的他，如何描绘虚拟世界和现实世界之间的间隙？让观众们非常好奇。



另外，饰演帮助来到「Wonderland」的人们延续珍贵记忆的首席调解员「海利」一角的郑有美流露出细致的眼神；而崔宇植饰演新人调解员「贤秀」一角，面对面临死亡的人们的各种故事，意外地知道各种秘密的他，陷入沉思的表情。





而《Wonderland》由《晚秋》的导演金泰勇担任编剧和执导，将於6月5日上映。

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