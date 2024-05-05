【韓網熱門】李濬榮新劇設定：室內撐傘、財閥8世、不是反派

男主人設是在不會下雨的室內也堅持撐傘的雨傘執著男，韓劇歷史上第一位財閥8世kkkk

《大力女子都奉順》《我的上流世界》編劇白美瓊參與創作、《SNL Korea》《喜劇大聯盟》導演金敏京執導，應該會很好笑。

第一次擔任愛情喜劇女主角的表藝珍，不是反派也不是殺人犯的李濬榮，兩位演員合作的TVING原創劇集《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》。 內容講述因為難以脫離的辛苦現實而把夢想改為灰姑娘的女生，遇到不信任愛情之類東西的白馬王子，在互相煎熬的過程中成長為白馬女子，是一部講述成年人愛情故事的混合型浪漫喜劇。



預計5月開播，請多關註！



韓國網友評論：

1. 不是反派也不是殺人犯的李濬榮kkkkk恭喜！

2. 我以為是什麼傘柄裡有水壺、傘尾能開槍的東西kkk

3. 都說富不過三代，八代已經是貴族吧

4. 八世kk祖上是朝鮮時代的貪官污吏，然後親日派嗎？kkkk

5. 日劇時代的財閥勢必是親日派，所以一般只安排到財閥三四代而已，好奇這方面要如何設定kkk

6. 如果不是親日派，財產應該要麼被搶走、要麼都花在獨立運動了

7. 也許一開始是外國人，解放後才搬來韓國？kkkk

8. 可能是鬼怪或都敏俊的後人kk

9. 《繼承者們》劉瑞秋說從爺爺的爺爺的爺爺開始每一代都是富人，也在論壇裡被罵過kkk

10. 財閥世襲到第8代，我的無產階級革命之血沸騰了

11. 每一代都短命所以很快就到8代？

12. 也可能是沒經歷日據時期的假想世界觀嘛hh

13. 會不會故事背景是2090年？雨傘能射出網子、打開就是顯示器、有隔音功能之類？

14. 究竟室內撐傘是為什麼，怕曬黑嗎？

15. 李濬榮又接新劇了，真的像牛一樣辛勤工作

16. 瘋狗一樣的設定深得我心，已開始覺得有趣

17. 兩位主演都有好感，期待ing

出處：https：//theqoo.net/hot/3214938204

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