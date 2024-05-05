韓評論家曝光NewJeans和ILLIT投資成本巨大，前者才花了161億，後者高達1500億！

HYBE娛樂與旗下廠牌ADOR代表閔熙珍之間爭論持續了多日仍不見結果，在韓國網友風向逐漸開始轉向閔熙珍之時，有知名評論家直言狙擊閔熙珍，但他透露出的關於NewJeans和ILLIT的製作費卻意外得到了更多的關注。

前政治人朴施東（音譯）解釋了ADOR誕生的背景，HYBE是由HYBE全額出資161億（韓幣，下同）所創建的公司，閔熙珍在打造出在全球具有超人氣效應的NewJeans之後提到了傭金，因為稅務等問題，最後雙方達成了閔熙珍獲得HYBE所持有的18% 股份的協議，「ADOR靠HYBE的161億建起來，去年銷售額達到了1100億，保守的評價ADOR值6000億，閔熙珍持有20%股份有可能是1000億，也有可能是1兆、2兆，也有可能是4000億，她要求金額的是利益的30倍，差不多是3、4000億。 」



朴施東接著稱：「閔熙珍一直覺得是自己培養出了NewJeans，但是NewJeans的成功100%都是她的功勞嗎？NewJeans的成功是利用了HYBE這個平臺。 她們出道MV在擁有7500萬粉絲的HYBE頻道上公開，這根本不是那些從零開始的新人團隊可以想像的事情，而且還有防彈少年團師妹團這個稱號，在國際市場上打響了名號。 」

「閔熙珍代表作為一個自己也培養藝人的圈內人，狙擊ILLIT抄襲，被網友們斥責。 打造NewJeans的資金有161億，而在ILLIT身上花了1500億，耗費了更多的資金，一出道（ILLIT）就被潑髒水，閔熙珍代表都不考慮作為同公司的藝人嗎？」



相關新聞很快就在theqoo上傳播開來，不少網友忍不住吐槽「評論人不該是站在HYBE這邊嗎？怎麼說出來的話都像在貶低HYBE」、「ILLIT這種注水團居然花了1500億，評論家其實是閔熙珍的臥底吧」、「花了多少???1500億？？太不像話了」、「你們這群老男人趕緊散了吧，全都鑽進錢堆裡了」、「 你們有不了解事情的全部啊」、「怎麼可能有1500億，追星族又不是傻子，1500億要多少年才回本啊，合約難道簽了15年？」、「1500億花出去就是這個效果？」等。

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