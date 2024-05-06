边佑锡啊，你怎么这么爱演「美强惨」角色？ 2次死亡，这一次还能再拯救一下吧

目前韩剧圈的大势是哪位，一定是凭藉《背著善宰跑》而人气大爆发的「善宰」边佑锡啦。

《背著善宰跑》是tvN推出的月火剧，讲述了34岁的任率（金惠奫 饰）为拯救死亡的最爱本命柳善宰穿越回19岁后独自奋斗的故事。 边佑锡在剧中展现了19岁纯情男高中生和34岁魅惑顶流的双重魅力，尤其是前6集中塑造的「纯爱战神」19岁善宰的形象俘获了广大观众的心，边佑锡也凭藉著角色热度上升到了话题榜第三名，排在他前面的则是《泪之女王》的金秀贤和金智媛。



1991年出生的边佑锡在2010年就踏足模特儿圈，直到2016年才改变赛道当了演员，第一次出演的就是罗文姬、金英语、申久等影视剧圈超级大前辈的作品，之后虽然也陆续出演过《月之恋人－步步惊心：丽》、《举重妖精金福珠》、《加油吧威基基2》、《请输入检索词WWW》等人气作品，但饰演的都是戏份较少的配角。

直到2019年开始出演《花党：朝鲜婚姻介绍所》才慢慢进入观众的视线，这之后的《青春纪录》、《花开时想月》、《20世纪少女》、《大力女子姜南顺》等积累起知名度，得到更多的关注和热度。

不知道大家有没有发现了一个「怪像」，边佑锡主演（戏份较多）的作品中，人设结局都是死亡，在「美强惨」这条赛道上无人能敌。 首先是电影《20世纪少女》，边佑锡以高中生「冯云浩」形象亮相，和女主角金裕贞上演了一出青春爱情剧，只是他的生命永远停留在了最青春的少年时期，「是让你数十个数就现身的人，这次却隔了一个世纪都没来」！



接著是凭藉反派疯批人设在《大力女子姜南顺》中大放异彩的「柳施吾」，7岁被遗弃，被最残忍的黑手党养大，明明是腹黑反派外在形象，仔细了解后却是纯纯的恋爱脑，对女主有著近乎偏执的爱，最后的结局更是在女主面前一枪了结的生命，用死亡加深了女主对自己的印象。



류시오 남순이 앞에서 자살?????,

시오남순멸망하다…….

끝까지 남순이만 쳐다보다가 죽잔아ㅠ… pic.twitter.com/gcnlYvclbd — 뚜깅이.. (@yuouooO) November 26, 2023

最后就是目前正在热播的《背著善宰跑》，第一集就放了大招，顶流「柳善宰」坠楼死亡！！！不过随著剧情的推进，虽然「善宰」已经死亡 了2次，还有最新一次的重伤，但好在还有wuli迷妹任率的拯救，也让观众们对男主的生存抱有极大的期待，没死透，还能再救救！！！



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