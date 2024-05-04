【韓網熱門】【獨家】Eclipse柳善宰和神秘女性深夜為愛逃跑現場！觀眾們入戲實在太深了：《陣雨》裡的那個女人？

《背著善宰跑》開播至今，隨著觀眾們的口口相傳收視率穩定上升，任率（金惠奫 飾）和柳善宰（邊佑錫 飾）的純愛另無數觀眾沉迷，紛紛得了「週一病」。

第8集中，34歲的善宰和小率重逢，為了躲避記者跟拍，小率用傘掩護善宰離開，這一幕被網友們玩心大爆發，模仿媒體寫下了文章「【獨家】Eclipse柳善宰和神秘女性深夜為愛逃跑現場」。



韓國網友評論：

1. 你的心都不在工作上了，完整體演唱會還是5年一次，不如退隊吧

2. 為什麼不能戀愛，他們也是人啊，粉絲太過激了

3. 大哥，他都34歲了，34了啊

4. 都過了30了，大家理解一下啊

5. 我聽說是工作人員喔

6. 如果是女友的話，這把傘為什麼不是柳善宰拿著

7. 這是電影公司的職員啊，老實說如果是自己喜歡的女生的話，不管是什麼場合，都應該是他自己撐傘啊

8. 女友才不會撐傘呢，經紀公司在做什麼，都不出來解釋

9. 柳善宰都這麼大了，談戀愛也沒關係吧，但是不去演唱會之後的慶功宴，聽說去見了女生，這就說不過去了

10. 啊，我聽說是在去慶功宴的路上，和經紀人一起

11. 怎麼看都不像女友啊，明明是工作人員

12. 白仁赫的唯粉們都攻擊我家善宰了

13. 他都出道15年了，談個戀愛怎麼了????

14. 居然有人信是工作人員，要真是的話經紀公司早就闢謠了，就因為她不是，經紀公司才裝傻啊

15. 這是他暗戀了15年的女生啊，放過他們吧

16. 呵呵，D社都爆料了好嗎



17. 其實這就是準備好被拍到吧

18. 老實說他為了個人活動不顧團體演唱會，讓其他隊友浪費了一半的時間，而且演唱會當天的慶功宴也沒去，反倒是被發現去酒店密會女人，居然還讓女人打傘，Eclipse的負面消息全都來源於柳善宰

19. 如果男友是柳善宰的話，我也可以打傘

20. 柳善宰，你出道時的初心去哪了？太讓我失望了，不是因為你談戀愛，5年一次的演唱會唱得那麼一般，慶功宴也不會，不如直接退隊吧

21. 30多了還不能談戀愛了？愛豆也是人啊

22. 黑粉們真的太噁心了，你們想被告嗎？

23. 放過他倆吧，這是他喜歡了15年的人啊， 是初戀

24. 《陣雨》的那個女人?????

25. 煩死了，你知道我為你花了多少錢嗎？想談戀愛的話就偷偷談啊

原文：https://theqoo.net/square/3210130562

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