朴成焄自爆和《淚之女王》主演團有群組：可是i人太多！大讚男女主：金秀賢太帥了、金智媛如同全校第一名

《淚之女王》成為2024年首部爆紅韓劇，金秀賢和金智媛「雙金」超配顏值，加上一眾演員的絕佳演繹，造就了這部熱劇的人氣，收視率一路趕超《鬼怪》、《愛的迫降》。 刷新tvN電視台收視紀錄，登頂第一。

除了主演之外，朴成焄飾演的男二號「尹殷盛」也為劇情增加了看點，是「白洪CP」愛情之路上最大的絆腳石，作為全劇的大反派之一，激發了觀眾們的憤怒。電視劇正式殺青，他接受了韓媒的採訪，提到了與金智賢、金秀賢的合作。



朴成焄稱與金秀賢、金智媛、郭東延、李主儐等幾人開了一個群聊，但目前是「死亡」狀態，因為這些人中「i」人居多，只會偶爾發一些「收視率不錯」、看完首播後說一句「好有趣」、「真不錯」等。

「都播到10集之後了我還不知道秀賢和智媛的電話號碼，之前有演員會在台詞排練第一天說交換號碼、讓大家不需要說敬語，關係很快就破冰，我原本也打算一上來就先交換號碼，但是那天正好身體不舒服，就這樣一直拖了數月都完全不知道他們的號碼，後來鼓起勇氣才問到。 」



接著朴成焄又說道：「原本打算5人一起見面，但是每次都碰不到一起，先和主儐、東延聚了，換到了號碼，他倆（金秀賢、金智媛）幾乎沒有休息的時候一直在拍攝，戲份太多了，花了很多時間才和他們親近起來。 」

朴成焄和金秀賢的合作如何呢？「我和他的MBTI一樣，興趣一致，又在戲裡有很多對手戲，幾乎沒有那種『這樣演就好了』，很有默契。彩排的時候一場戲是要抓住秀賢的領子，他臉靠很近，我心裡一直在想『這也太帥了吧』，眼神太好了，有一種看一眼就讓人淪陷的魅力，是位很不錯的弟弟。 」



提起金智媛，朴成焄更是讚不絕口，「智媛是個毫無瑕疵的人，全校第一名的感覺，很正直很害羞，但一演起海仁，立馬氛圍就不一樣了，特別厲害。 她花了1年的時間調整飲食，真的覺得她超級優秀，當然她一直都很美，但這部戲裡我聽到更多的人都在誇她美，有一種努力付出得到的回報，作為一起合作的哥哥，覺得很欣慰。 」

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