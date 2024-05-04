一個想長大一個想回春XD Super Junior藝聲被謊報年級的小學生喊大叔

Super Junior藝聲2022年開設YouTube頻道「예세이 Yessay」，完成Super Junior全員YouTuber的壯舉。他的頻道除了欣賞藝術外也有Vlog性質影片，最新一支來到了小學起待過的天安。

影片有繁體中文字幕也有繁體中文介面，片名「穿上校服進行時空之旅（feat.天安狂犬的真相）」，「天安狂犬」四字相當矚目，原來是指藝聲從天安傳出的綽號「天安瘋狗」。

問他由來，他煞有其事的說自己高中時候染髮又愛騎車，染髮怕被老師罵就戴著安全帽上學，但下一句是：「我在網路上看過這種言論。」實情是到現在根本還不會騎車，所以「天安瘋狗」究竟何來又變成謎了。



他走訪街頭還到以前就讀的小學，沿路和經過的學弟妹們打招呼，最搞笑的是遇到一對學妹，較高的學妹（在此暫稱大學妹）似乎看見有人在攝影便知道藝聲是名人，就算不知道是誰也先合照再說，是較矮的學妹（暫稱小學妹）好奇頻頻開口：「大叔你是誰？」



藝聲苦笑，回答自己是歌手、Super Junior成員，大學妹還不相信：「真的嗎？騙人！」小學妹則是連Super Junior是誰都不知道，藝聲聽到她又喊大叔，忍不住拜託她別喊大叔了，她才改口「歐巴」（哥哥），藝聲聽了笑開花，結果小學妹下秒就陷入難題不知該喊哪一個。



藝聲坦承不喜歡被叫大叔，問小學妹幾歲，她回答「六年級」，藝聲只是重複她的話：「六年級？」小學妹便招認自己其實只有一年級。藝聲被她打敗的笑了，佩服的說：「不愧是清水小學的學生。」字幕還寫上一行字：想要長大的學妹VS想要變年輕的學長，註解相當爆笑。



‎完整影片點此觀看（天安瘋狗的謠言3:28起，遇到謊報年級的小學生9:09起）。

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