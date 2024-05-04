【雷】《背著善宰跑》八集定律顯靈了！結尾劇情急轉直下，一切努力難道打回原點？（EP.7-8）

tvN月火劇《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。

這兩集收視率終於達到4.5%，希望更多人看到這個可愛又感動的故事啊！



*以下包含第7、8集關鍵內容！



小率成功阻止事故

曾經的小率（金惠奫 時）被怪人司機綁架，逃脫時被撞跌入水中，善宰（邊佑錫 飾）救下小率、抓住犯人，但小率從此失憶且不能走路。 善宰認為是自己沒有及時叫醒小率才導致事故，自責了15年。

穿越回來的小率再次被綁架，回憶著當年的逃脫細節再次進行逃脫、還帶走了車鑰匙，不料司機竟開另一輛車追來。 善宰看到小率的雨傘後找到家裡，被哥哥告知她曾說今天絕對不能出門，感到事情不妙。 善宰試圖報警無果、獨自跑到水庫附近，就在小率即將被撞時，金太成的刑警父親及時出現住了攔車子。 小率免於一難，暈倒前穿越回2023年。



「今晚在一起吧」

穿越回來的小率發現雙腿完好無損，還被之前面試的電影公司錄取，開心不已。 因為避免了那場事故，現在的小率沒有成為善宰粉絲，但看到善宰還活著已感到欣慰。 善宰收到電影公司的出演邀約，覺得劇本太爛不想接。 剛好在那家電影公司工作的小率被誤認為善宰的跟蹤狂，幾番努力澄清卻讓誤會越來越大。



Eclipse演唱會這天，當年的撞掉手機、下雪等事件依次重現，小率意識到今晚善宰可能有危險，跑去漢江大橋希望能和他偶遇。 同一時間善宰發現電影公司職員就是小率，也來到橋上和她相認。 小率要求今晚和他在一起，善宰於是翹掉慶功宴，帶小率去了酒店和住處。



小率賴在善宰家不肯離開，說擔心他因為抑鬱症而死掉，善宰說自己沒有那些心理疾病。 喝醉的白仁赫來到善宰家，「痛斥」善宰這麼多年都忘不了小率。 其實善宰獨自挖出了時光膠囊、1月1日也有守約前往大橋，即便事故後被原本的小率劃清界限，也一直惦記著她...



三十代的告白

天亮後善宰送小率回家，小率終於告白：那天她也去了橋上，當年也很喜歡他，只是沒辦法說出。 善宰反應過來後追上小率家，問：現在呢？鄰居恰巧出門，小率一把將善宰拉進屋裡，兩人終於第一次好好親吻...！



兩人約定下班後約會，小率去善宰家車庫牽車時偶遇跟蹤狂，原來是離家出走的小女生。 善良的小率帶她去飯店吃飯，竟在電視上看到善宰遇刺的新聞，兇手就是當年盯上小率的計程車司機.....根據改變後的歷史，兇手2008年綁架小率未遂看到了善宰，2009年殺人入獄、前幾天剛剛出獄，所以是記恨了15年來報復善宰嗎...... 能不能放過這對戀人T^T



下集預告裡，小率穿越回2009年大一時期，她認為善宰遇害是因為自己，所以時刻遠離善宰，且意識到這是最後一次穿越。（單是預告片都有77萬人看了！） 《背著善宰跑》每週一二更新，香港觀眾可在黃VIU煲劇平臺追看！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞