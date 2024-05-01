《淚之女王》殺青採訪，眼淚預警！金秀賢擁抱金智媛，「白洪CP」再見了

讓觀眾們瘋狂追了2個多月的《淚之女王》終於落下帷幕，如所有人的預見，該劇也趕超《鬼怪》、《愛的迫降》等tvN經典名劇，成為該台收視率霸主。

日前tvN drama官方頻道公開了最後的花絮紀錄，一眾主演依依告別。朴成焄表示：「剛剛結束拍攝，感嘆著看第一次接觸劇本的那個瞬間還如同昨天一樣，沒想到已經過去了快1年，11個月的拍攝就這樣結束了，完全沒有實感，會在其他作品中以更好的面貌和大家見面。 」



金智媛則稱：「16集的大長征結束了，都不知道該如何形容這一年是怎麼過的，四季都很愉快。 洪海仁是個可愛帥氣的人，希望大家一直喜歡到最後。 」



눈물의여왕 김지원 종영소감



"지금까지 홍해인이었습니다"

ㄴ안돼 어딜가 절대 못 보네ㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/mAUKItwizl — 반달 (@hm_0211) May 1, 2024

作為男女主角的金秀賢和金智媛也有互動，握手、擊掌，金秀賢一邊表示「本來我不是這樣的人，突然變得有點心神不寧」一邊擁抱了金智媛。



最後金秀賢又擁抱了導演，並稱：「現在暢快了，也有了實感。 還是第一次像這樣拍攝行程這麼滿，且拍了這麼久的作品，心情很微妙，和其他作品不同，產生了深厚的情誼，很慶幸遇到了那麼好的工作人員。 」



김수현 눈물의여왕 종영소감 말하다가 울컥했어 이 작품에 얼마나 애정을 쏟고 촬영했는지 너무 느껴져서 나도 뭉클해짐…듀아아아아 ………

1년 동안 정말 고생많았어용 pic.twitter.com/OTO2XmPC4y — 영 (@watchdramalone) May 1, 2024

最後「白洪CP」遵守了最高收視率公約，公開了「甜蜜愛心挑戰」，再一次為觀眾們奉獻了心動時刻！



此外，《淚之女王》的接檔劇將播出《畢業》，由鄭麗媛和魏嘏雋攜手主演。



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