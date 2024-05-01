《泪之女王》杀青采访，眼泪预警！金秀贤拥抱金智媛，「白洪CP」再见了

让观众们疯狂追了2个多月的《泪之女王》终於落下帷幕，如所有人的预见，该剧也赶超《鬼怪》、《爱的迫降》等tvN经典名剧，成为该台收视率霸主。

日前tvN drama官方频道公开了最后的花絮纪录，一众主演依依告别。朴成焄表示：「刚刚结束拍摄，感叹著看第一次接触剧本的那个瞬间还如同昨天一样，没想到已经过去了快1年，11个月的拍摄就这样结束了，完全没有实感，会在其他作品中以更好的面貌和大家见面。 」



金智媛则称：「16集的大长征结束了，都不知道该如何形容这一年是怎么过的，四季都很愉快。 洪海仁是个可爱帅气的人，希望大家一直喜欢到最后。 」



눈물의여왕 김지원 종영소감



"지금까지 홍해인이었습니다"

ㄴ안돼 어딜가 절대 못 보네ㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/mAUKItwizl — 반달 (@hm_0211) May 1, 2024

作为男女主角的金秀贤和金智媛也有互动，握手、击掌，金秀贤一边表示「本来我不是这样的人，突然变得有点心神不宁」一边拥抱了金智媛。



最后金秀贤又拥抱了导演，并称：「现在畅快了，也有了实感。 还是第一次像这样拍摄行程这么满，且拍了这么久的作品，心情很微妙，和其他作品不同，产生了深厚的情谊，很庆幸遇到了那么好的工作人员。 」



김수현 눈물의여왕 종영소감 말하다가 울컥했어 이 작품에 얼마나 애정을 쏟고 촬영했는지 너무 느껴져서 나도 뭉클해짐…듀아아아아 ………

1년 동안 정말 고생많았어용 pic.twitter.com/OTO2XmPC4y — 영 (@watchdramalone) May 1, 2024

最后「白洪CP」遵守了最高收视率公约，公开了「甜蜜爱心挑战」，再一次为观众们奉献了心动时刻！



此外，《泪之女王》的接档剧将播出《毕业》，由郑丽媛和魏嘏隽携手主演。



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