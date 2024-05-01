近期在X推特上熱度超高的SEVENTEEN圓佑&珉奎雙人照！網：光是站著就氣場全開

大家有在關注SEVENTEEN的「圓佑&珉奎」這個組合嗎？

人氣男團SEVENTEEN可以說是擁有13位各種類型美男的組合，當中也有許多高顏值成員受到關注，誰是門面一直都有許多不同的答案，如今他們也出道第十年，更加成熟的面貌令許多粉絲們心動不已。



其中，圓佑和珉奎也是很常被提到的「門面」人選，兩人還是同居的關係，近期回到家的直播也有一起亮相過，私下交情頗深，最常在粉絲圈出現的CP名稱就是「珉佑」，展現兄弟情誼Bromance的瞬間也讓粉絲們相當入迷。



近期演唱會中粉絲們分享了的許多照片和影片也成為了熱門話題，「珉佑」這個組合的關注也非常高～











▼圓佑和珉奎曾一起推出過雙人合作曲〈Bittersweet〉（苦甜），feat. LeeHi，推薦大家聽聽～MV也非常優質~耐人尋味，至今仍有許多粉絲期待兩人再次推出合作曲！



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