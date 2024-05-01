《泪之女王》「秀彬」妈妈狂赞「白洪CP」，金秀贤＆金智媛超会照顾宝宝

由金秀贤、金智媛主演的《泪之女王》正式收官，该剧打破了《爱的迫降》收视记录，成为tvN史上收视率最高的作品。

第16集末尾如所有观众期盼的那样，「秀彬」终於出生了，白贤佑（金秀贤 饰）和洪海仁（金智媛 饰）携手平安的度过了下半生。 小小的「秀彬」被爸爸妈妈牵著，这一场景不知道感动了多少观众。



日前，出演「秀彬」的小演员的父母通过IG公开了片场花絮，大赞金秀贤、金智媛在拍摄现场非常照顾宝宝，「去年7月，惠春（童星姓名）在德国拍摄的电视剧就是《泪之女王》。 惠春饰演的是主人公白贤佑和洪海仁的女儿。 7月的德国还有些冷飕飕，但到了下午阳光就很强，金秀贤金智媛两位演员帮她撑伞，还用手帮她搧风，他们和经纪人站在惠春身边，用影子帮她挡阳光。 一看到惠春，他们就很喜欢她，打完招呼之后就直接开拍了，我站在远处拍了几张照片，现在才上传。惠春的爸爸金秀贤演员，妈妈金智媛演员，谢谢你们给惠春带来了无法忘记的回忆。因为《泪之女王》又哭又笑，周末就这样过得很快，为最高收视率应援。」

惠春妈妈公开照片中金秀贤和金智媛都牵著宝宝，正带著她慢慢爬楼梯，另一张照片中金智媛则抱著宝宝，场景十分温馨，直接让CP粉们代入现实生活中双金的幸福育儿生活。tvN方面也公开了相关片场花絮，两人对宝宝无微不至地照顾，是幸福的一家三口啊！

눈물의 여왕 현우해인 수빈이 메이킹 최종정신나감 pic.twitter.com/RNxGCLQSnj — 상상 (@imagine__Drama) April 30, 2024

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