《淚之女王》大結局也是歷代級！2074年碑文，韓劇史上最高齡女主！網友：萬萬沒想到是棺材ending啊

tvN週末劇《淚之女王》以刷新自身最高收視紀錄+tvN歷代電視劇收視率冠軍的好成績落下帷幕。

大結局之前的第15集中，劇情直轉急下，打破了所有觀眾的幻想，白賢祐直接中槍昏迷不醒，廣大觀眾生怕看到BE。 好在第16集編劇圓回了所有的故事。 加上朴智恩編劇前作《逆轉女王》、《內助女王》、《來自星星的你》、《藍色大海的傳說》、《愛的迫降》等從未有過BE，觀眾們也推測《淚之女王》絕對不會以悲劇結束。

只是第16集朴編劇又一次打破了觀眾們的預料，劇中出現了老年賢祐為愛妻海仁掃墓的場景，鏡頭拉近碑石，上面刻著「洪海仁，1990年08月22日-2074年04月07日，和你在一起的時間是我人生裡的奇蹟」，海仁活到84歲離開了人世，最後更是迎合之前的劇情，鏡頭一轉年輕的海仁伸手來迎接賢祐。



活到84歲的海仁也算是韓劇歷史上最長壽的女主了，不過這一點也引起了不少觀眾的吐槽，大家表示：「我倒是也沒期待如此沒有後路的HE」、「唯一的生存者是賢祐和海仁的女兒嗎」、「2074年地球都要滅亡了吧」、「棺材ENDING屬實是沒想到啊」等。 還有觀眾提到了KBS 2TV在11年前播出的《奇妙一家人》（又譯《王家一家人》），該劇中時間跨越30年，寫到了2044年，王光璞（李允智 飾）甚至辦了60歲的壽宴，觀眾們一邊提及該劇一邊評論《淚之女王》，「贏了《奇妙一家人》的結局」、「《淚之女王》 直接播50年後的結局，贏了」、「《奇妙一家人》之後最高齡結局」等。



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