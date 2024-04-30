SEVENTEEN新歌〈MAESTRO〉地獄級難度的應援法！網：「這是要把粉絲們培育成Rapper了吧XD」

看完應援教學影片的粉絲，開始懷疑人生的請舉手！（大概要練習個好幾次才能上手XD）

人氣男團 SEVENTEEN 在昨天釋出新歌〈MAESTRO〉MV 的同時，也公開了這次的新歌應援法教學影片，難度之高可謂是偶像在台上賣力演出，下面的「CARAT」（克拉）粉絲們也一點都不輕鬆啊～！！



▼先欣賞一下主打歌〈MAESTRO〉MV中成員們帥氣的模樣：



中間有一段03:22~03:32大約十秒的「Dance Break」，成員們帥氣地在洗腦節奏中快速舞動，腳步之快，這一段也讓粉絲們相當期待live舞台的公開！



這段「Dance Break」有放在第二版的預告中，當時網友們都相當震撼～



▼但是，看完應援法教學影片後，這一段粉絲是沒有休息的機會，先給大家看一遍究竟發生了什麼事情（影片定位在03:51給大家看）



沒錯！就是不只要把13個成員從頭唸一遍，然後還要倒過來再唸回第一人，一口氣像RAP一樣，總共要唸出25個名字！哈哈哈哈



＊這一段的中文是：「勝哲、淨漢、知秀、俊輝、順榮、圓佑、知勳、明浩、珉奎、碩珉、勝寛、瀚率、燦！」緊接著「瀚率、勝寛、碩珉、珉奎、明浩、知勳、圓佑、順榮、俊輝、知秀、淨漢、勝哲」（裡面是由成員本名連接而成）

＊也放上韓文版給大家練習：「승철、정한、지수、준휘、순영、원우、지훈、명호、민규、석민、승관、한솔、찬！」緊接著「한솔、승관、석민、민규、명호、지훈、원우、순영、준휘、지수、정한、승철」

網上留言反應：「這是要把粉絲們培育成Rapper了吧」、「Show Me The Money 17」、「我是路人粉，瞬間爆笑出聲」、「這程度是犯罪了XD，令人窒息的罪」、「我先說我會拿小抄喔」、「我們是不是反過來被訓練了？」、「再次證明他們是最強的表演者，而我們是Rapper」、「這是誰的主意！！」、「感覺練好之後可以當個人技耶」

就問一句，這段應援法你成功了嗎？

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