「最萌身高差匠人」金惠奫：我和我的187cm+「男友們」

最近除了《淚之女王》外，哪一部是話題度最高的韓劇呢？

那肯定是金惠奫和邊佑錫攜手主演的穿越羅曼史《背著善宰跑》了，雖然收視率遠不及《淚之女王》，但這劇卻硬生生憑藉精采的故事情節和演員們的扎實演技，以及純愛敘事經過廣大觀眾們的口口相傳，成了近期熱度第二高的作品。 甜妹金惠奫和模特出身的邊佑錫，相差29cm的體格差看得觀眾們神魂顛倒，感慨著劇中兩人命運的極限拉扯和宿命感。



身高只有160cm的金惠奫2013年正式出道，但直到2018年出演《SKY Castle》「姜藝瑞」之前幾乎都是跑龍套角色。 2018年「姜藝瑞」一炮而紅，讓人認識到了這個演技爆發力十足，演什麼像什麼的女孩。 細數這幾年她主演的電視劇，搭檔的男演員全都在187cm之上，完美展現了最萌身高差。

《偶然發現的一天》

這部劇裡金惠奫一下子搭檔了兩位高個子男演員，金路雲和李宰旭，前者身高189cm，後著187cm。 該劇設定是「穿書」，金路雲扮演的「一天」（又譯：哈魯）原本只是「路人甲」，卻在端午（金惠奫 飾）穿書之後意識覺醒，慢慢喜歡上了她。



而李宰旭原本是「端午」的未婚夫，脾氣暴躁不喜未婚妻，只是穿書而來的「端午」打破了他固有印象，心也跟著跳動起來。 看劇時相信很多觀眾都愛死了兩男掙一女的戲份，尤其是嬌小的女主站在兩位大男生中間，「夾心餅乾」的站位真心是看一次笑一次。 金惠奫更是完美演繹出了活潑可人的「端午」，如同小太陽一般，很難不讓人喜歡啊。



《背著善宰跑》

因為《背著善宰跑》的存在，不少人的「週一症」都被治癒了。 邊佑錫官方身高189cm，但目測他應該在190cm之上，金惠奫站在他身邊完全就是小鳥依人，感覺他一隻胳膊就能完全摟著她的腰，摸頭時大手完全能夠覆蓋住金惠奫的後腦勺。 兩人在宣傳期間也積極營業，相差29cm的對視太讓人悸動了。

