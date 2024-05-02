《女高推理班3》原班人馬回歸！朴芝潤預告神秘升級：讓我起雞皮

時隔兩年，《女高推理班3》正式回歸校園！原班人馬朴芝潤、張度練、Jaejae、BIBI和崔叡娜（Yena）將化身推理社團成員，找出學校裡發生的神秘事件真相，節目現已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費收看。

串流平台用戶激增

推理型冒險綜藝《女高推理班》於2021年在韓國播出後造成不少轟動，第二季更成功帶動指定串流平台用戶急升120%，難怪《女高推理班3》也讓觀眾引頸以待！據悉節目早於去年12月便完成拍攝，歷時數個月的後製期後終於定檔四月，可見製作相當用心；本季五位主持人將轉學到一所充滿可怕詛咒的學校，她們要透過測驗和遊戲來揭開隱藏在女高之中的秘密。



崔叡娜推理力急升

隨著《女高推理班》踏入第三季，「神秘俱樂部」朴芝潤、張度練、Jaejae、BIBI和Yena也越見默契，談到拍攝時最令人難忘的地方，張度練簡而精地表示：「今次是崔叡娜推理能力的成長史！」朴芝潤更大力誇讚「神秘俱樂部」之間的化學反應：「由於我們非常了解對方，今季我們發揮了彼此的優勢來彌補不足；而且林秀晶導演更注重細節，所以在整個拍攝過程中，有很多部分都讓我起雞皮疙瘩！我認為《女高推理班》之所以受到喜愛，是因為『女子高中』這個地方令人充滿回憶，卻又帶點難以言喻的恐懼，我希望觀眾能夠一起感受難以想像的雞皮疙瘩。」



《女高推理班3》 逢星期六在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看 Viu Original原創韓劇《7人的復活》和《Under The Gun》，《夜限照相館》、《抓住你的衣領》、《美女與純情男》、《世子消失了》和《背著善宰跑》，免費緊貼當季韓國人氣劇集。



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