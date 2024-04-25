NewJeans粉絲在HYBE大樓前卡車示威：閔熙珍不要再利用成員和她們的家人了！網友：粉絲才是最清醒的

Ador代表閔熙珍和母公司HYBE娛樂內鬥升級，雙方各執一詞，這個節點上不少粉絲和網友開始擔心NewJeans的出路。

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這幾日已經有粉絲在HYBE大樓前卡車示威，字幕上寫著「Bunnies（NewJeans粉絲名）支持HYBE旗下的NewJeans」、「閔熙珍不要再利用NewJeans和她們的家人了」、「閔熙珍即刻停止誹謗其他藝人」等。

HYBE發現閔熙珍和ADOR高層有奪權想要自立門戶的意圖，於是作為持有80%ADOR股權的母公司派了審查組，閔熙珍事後即刻發佈聲明，表示「是和NewJeans成員們商議的結果」，暗指NewJeans已站隊，同時怒斥ILLIT抄襲NewJeans成果，就連防彈少年團、 RIIZE等都被牽扯其中。

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NewJeans的確由閔熙珍一手打造，不可否認的是她也為團隊傾注了不少心血，成員們對她十分信賴且依賴，從閔熙珍分享過的日常就能看出，成員們會送小禮物和手寫信給她，雙方關係緊密，因此她才會被稱為「NewJeans之母」， 但已經有不少網友和粉絲擔心閔熙珍給年輕的成員們洗腦，操控她們選邊站隊。

卡車示威的事情曝光後就在韓網上引爆熱議，網友們紛紛表示：「站在粉絲的立場上來看，利用自己本命來輿論操控，當然會非常生氣了」、「真正的父母不是你閔熙珍，而是粉絲們」、「只要NJ的成員們頭腦清醒就行，別聽閔熙珍的，要聽粉絲的話啊」、「 NJ裡有不少國小生粉絲，只要這群粉絲才會被閔熙珍騙，已工作的粉絲根本不會被騙到」、「父母應該聰明一點才對啊，NJ可不能成為第二個Fifty Fifty啊」、「成員們默默留在HYBE就行，一定」、「粉絲腦子才是最清醒的」、「粉絲加油，不能弄丟NJ啊」等。

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