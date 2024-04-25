顴骨升天！《淚之女王》戲外比戲裡還要甜！金秀賢摟著金智媛躺床上同看一本劇本

「全宇宙都在為他們應援的白洪CP」！

《淚之女王》每播出一集都在刷新自身收視率紀錄，早就突破20%大關的該劇，目前朝著tvN歷代電視劇收視率TOP1發起衝擊。 劇中金秀賢、金智媛扮演的白賢祐和洪海仁的愛情故事打動無數觀眾，戲裡甜蜜也就算了，沒想到片場的兩人也足夠甜，看得觀眾們根本壓不住嘴角。

日前tvN通過官方SNS公開了「金秀賢x金智媛演技派對... 淚奔的13-14集花絮」。 金秀賢和金智媛待機時間一起躺在床上看劇本的場面氛圍感和甜蜜感直接炸裂。劇組先表示「放了電熱毯，熱乎乎的」，金智媛看著鏡頭說：「正在拍吧？我們組就是這麼細心。 」一旁的金秀賢故作沒聽懂，反問「是說我嗎？」逗得全場笑哈哈。



막주라서 메이킹도 이젠 그냥 내려놓은건가

그전 메이킹은 댓글이 비지니스네 안친하네 이러던데 근데 난 상대를 이성으로서 대할때의 어색함이라고 생각해서 입다물고 있었는데

백상에서 김수현 상 타고 수상멘트에 김지원한테 고맙다고하면... pic.twitter.com/w5q84WneqZ — 막따전 (@limjyun33) April 23, 2024

接著，一眾演員都在現場等候拍攝。 金秀賢和金智媛被拍到一起躺在床上，金秀賢甚至讓金智媛枕著自己的胳膊，保持摟著的姿勢，兩人同看一本劇本。 花絮片段中，製作組還特意加上字幕「拍攝準備中，就這樣躺著同看一本劇本的白洪CP」。 這一幕，哪怕說他倆真的在交往也有人相信吧。

當天拍攝的是白賢祐勸說洪海仁去德國接受手術的場景，兩人情緒起伏較大，但作為專業演員的他們迅速入戲，眼淚瞬間落下，將角色的心理全然傳達給了觀眾。



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