真的是「瘋了」的組合！孔劉&宋慧喬有望搭檔盧熙京編劇新劇！
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真的是「瘋了」的組合！孔劉&宋慧喬有望搭檔盧熙京編劇新劇！

韓劇   2024年4月25日   星期四12:00   草莓  

（封面圖源：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照、tvN《男朋友》海報）

昨（26）日晚間，突然有媒體報導了孔劉與宋慧喬有望合作的消息，引發熱烈討論。

《News1》報導了孔劉正在考慮演出《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調》盧熙京編劇新作，是一部反映電視人真實拍攝現場的時代劇，而導演是《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》李允貞，如果孔劉接演，將是繼2007年《咖啡王子1號店》後時隔17年再合作。而孔劉和盧熙京編劇其實也合作過，曾有報導提及盧熙京是《咖啡王子1號店》的編劇監督，不過並未公開，而孔劉在2020年《咖啡王子1號店》紀錄片中透露和盧熙京一起排練劇本，間接證實了盧熙京參與過《咖啡王子1號店》製作。
（圖源：TVDaily）（圖源：MBC《咖啡王子1號店》海報）

盧熙京編劇此新作月初便傳出由宋慧喬擔綱女主角，當時經紀公司回應「積極討論中」，如此的回應事實上就是大致底定，只差官方電視台宣布。宋慧喬和盧熙京已合作過《他們的世界》與《那年冬天風在吹》兩部作品，此次再合作便是時隔10年三度攜手。
（圖源：TVDaily）（圖源：KBS《他們的世界》海報）（圖源：SBS《那年冬天風在吹》海報）

光是孔劉與宋慧喬兩位頂級演員的名字被放在一起討論就足夠驚喜，加上名編劇盧熙京之名，還有李允貞導演，韓國網友非常激動討論狂喊「瘋了」、「好期待」。有人認為孔劉與宋慧喬是近期除了姜棟元和全智賢外，最破天荒的組合了，也有人開始合成孔劉與宋慧喬的動圖乾過癮。

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