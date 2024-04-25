真的是「瘋了」的組合！孔劉&宋慧喬有望搭檔盧熙京編劇新劇！

昨（26）日晚間，突然有媒體報導了孔劉與宋慧喬有望合作的消息，引發熱烈討論。

《News1》報導了孔劉正在考慮演出《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調》盧熙京編劇新作，是一部反映電視人真實拍攝現場的時代劇，而導演是《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》李允貞，如果孔劉接演，將是繼2007年《咖啡王子1號店》後時隔17年再合作。而孔劉和盧熙京編劇其實也合作過，曾有報導提及盧熙京是《咖啡王子1號店》的編劇監督，不過並未公開，而孔劉在2020年《咖啡王子1號店》紀錄片中透露和盧熙京一起排練劇本，間接證實了盧熙京參與過《咖啡王子1號店》製作。



盧熙京編劇此新作月初便傳出由宋慧喬擔綱女主角，當時經紀公司回應「積極討論中」，如此的回應事實上就是大致底定，只差官方電視台宣布。宋慧喬和盧熙京已合作過《他們的世界》與《那年冬天風在吹》兩部作品，此次再合作便是時隔10年三度攜手。



光是孔劉與宋慧喬兩位頂級演員的名字被放在一起討論就足夠驚喜，加上名編劇盧熙京之名，還有李允貞導演，韓國網友非常激動討論狂喊「瘋了」、「好期待」。有人認為孔劉與宋慧喬是近期除了姜棟元和全智賢外，最破天荒的組合了，也有人開始合成孔劉與宋慧喬的動圖乾過癮。

공유 송혜교 >> 방송가 사람들 시대극

강동원 전지현 >> 스파이물

이게ㄹㅇ온다는거지 지금... 아나뒤질거같애;;;;;; — (@zikkcx) April 24, 2024

[단독] 공유, 노희경 작가 신작 주인공 전격 캐스팅…송혜교와 역대급 만남 https://t.co/YjEqJl8AwD



노희경 작가와 그사세 그겨울 했던 송혜교

이윤정 감독과 커프 했던 공유의 만남 이게 된다고 https://t.co/LSmyn1CMbZ pic.twitter.com/uRbMn9t3MB — 취향 (@loverdramas) April 24, 2024

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씨발 공유 송혜교 미쳤나 https://t.co/Gn4t8mz09i pic.twitter.com/hzjh4r1pPp — (@Happyending012) April 24, 2024

아니뭐?공유송혜교 같작이요?????????????

하 너무 좋아서 개처눈물나옴 지금 ㅠㅠㅠㅠ



공유x서현진x노희경작가

역대급 조합 성사임 pic.twitter.com/WNkxW8xl0v — 칠구 (@sadlove_gy) April 24, 2024

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