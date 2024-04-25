真的是「疯了」的组合！孔刘&宋慧乔有望搭档卢熙京编剧新剧！
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真的是「疯了」的组合！孔刘&宋慧乔有望搭档卢熙京编剧新剧！

韩剧   2024年4月25日   星期四12:00   草莓  

（封面图源：tvN《孤单又灿烂的神－鬼怪》剧照、tvN《男朋友》海报）

昨（26）日晚间，突然有媒体报导了孔刘与宋慧乔有望合作的消息，引发热烈讨论。

《News1》报导了孔刘正在考虑演出《没关系，是爱情啊》、《我们的蓝调》卢熙京编剧新作，是一部反映电视人真实拍摄现场的时代剧，而导演是《咖啡王子1号店》、《奶酪陷阱》李允贞，如果孔刘接演，将是继2007年《咖啡王子1号店》后时隔17年再合作。而孔刘和卢熙京编剧其实也合作过，曾有报导提及卢熙京是《咖啡王子1号店》的编剧监督，不过并未公开，而孔刘在2020年《咖啡王子1号店》纪录片中透露和卢熙京一起排练剧本，间接证实了卢熙京参与过《咖啡王子1号店》制作。
（图源：TVDaily）（图源：MBC《咖啡王子1号店》海报）

卢熙京编剧此新作月初便传出由宋慧乔担纲女主角，当时经纪公司回应「积极讨论中」，如此的回应事实上就是大致底定，只差官方电视台宣布。宋慧乔和卢熙京已合作过《他们的世界》与《那年冬天风在吹》两部作品，此次再合作便是时隔10年三度携手。
（图源：TVDaily）（图源：KBS《他们的世界》海报）（图源：SBS《那年冬天风在吹》海报）

光是孔刘与宋慧乔两位顶级演员的名字被放在一起讨论就足够惊喜，加上名编剧卢熙京之名，还有李允贞导演，韩国网友非常激动讨论狂喊「疯了」、「好期待」。有人认为孔刘与宋慧乔是近期除了姜栋元和全智贤外，最破天荒的组合了，也有人开始合成孔刘与宋慧乔的动图干过瘾。

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