真的是「疯了」的组合！孔刘&宋慧乔有望搭档卢熙京编剧新剧！

昨（26）日晚间，突然有媒体报导了孔刘与宋慧乔有望合作的消息，引发热烈讨论。

《News1》报导了孔刘正在考虑演出《没关系，是爱情啊》、《我们的蓝调》卢熙京编剧新作，是一部反映电视人真实拍摄现场的时代剧，而导演是《咖啡王子1号店》、《奶酪陷阱》李允贞，如果孔刘接演，将是继2007年《咖啡王子1号店》后时隔17年再合作。而孔刘和卢熙京编剧其实也合作过，曾有报导提及卢熙京是《咖啡王子1号店》的编剧监督，不过并未公开，而孔刘在2020年《咖啡王子1号店》纪录片中透露和卢熙京一起排练剧本，间接证实了卢熙京参与过《咖啡王子1号店》制作。



卢熙京编剧此新作月初便传出由宋慧乔担纲女主角，当时经纪公司回应「积极讨论中」，如此的回应事实上就是大致底定，只差官方电视台宣布。宋慧乔和卢熙京已合作过《他们的世界》与《那年冬天风在吹》两部作品，此次再合作便是时隔10年三度携手。



光是孔刘与宋慧乔两位顶级演员的名字被放在一起讨论就足够惊喜，加上名编剧卢熙京之名，还有李允贞导演，韩国网友非常激动讨论狂喊「疯了」、「好期待」。有人认为孔刘与宋慧乔是近期除了姜栋元和全智贤外，最破天荒的组合了，也有人开始合成孔刘与宋慧乔的动图干过瘾。

공유 송혜교 >> 방송가 사람들 시대극

강동원 전지현 >> 스파이물

이게ㄹㅇ온다는거지 지금... 아나뒤질거같애;;;;;; — (@zikkcx) April 24, 2024

[단독] 공유, 노희경 작가 신작 주인공 전격 캐스팅…송혜교와 역대급 만남 https://t.co/YjEqJl8AwD



노희경 작가와 그사세 그겨울 했던 송혜교

이윤정 감독과 커프 했던 공유의 만남 이게 된다고 https://t.co/LSmyn1CMbZ pic.twitter.com/uRbMn9t3MB — 취향 (@loverdramas) April 24, 2024

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씨발 공유 송혜교 미쳤나 https://t.co/Gn4t8mz09i pic.twitter.com/hzjh4r1pPp — (@Happyending012) April 24, 2024

아니뭐?공유송혜교 같작이요?????????????

하 너무 좋아서 개처눈물나옴 지금 ㅠㅠㅠㅠ



공유x서현진x노희경작가

역대급 조합 성사임 pic.twitter.com/WNkxW8xl0v — 칠구 (@sadlove_gy) April 24, 2024

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