張基龍退伍復出作升格當爸～《雖然不是英雄》5月4日首播！與千玗禧共譜奇特又愉快的超能力喜劇！

一個超能力家庭與其入侵者，卻促成愉快又奇特的協同效應！JTBC即將在5月4日推出每六日播出的新電視劇《雖然不是英雄》，由張基龍、千玗禧、秀賢、朴素怡共同演出。

《雖然不是英雄》劇情描述雖然擁有卓越的能力但卻什麼都救不了的男子，最後終於救出了命中注定的女子，屬於一部奇幻愛情作品。患上了現代人的固執病而失去了罕見能力的超能家族，與一位偶然遇見的命中注定女子將共譜愉快又溫馨感動的故事。



劇照中所看見的張基龍，從頭到腳散發出憂鬱的氣息，他是一位時間旅行者「福貴柱」，張基龍透過製作組表示，為了展現出全方位的感情線，在造型的細節上也都相當講究。他說福貴柱看起來雖然很軟弱，對什麼事情都漠不關心的表情，但為了找回過往幸福，比任何人付出更多努力。現在的慘狀對照起過往的幸福，必須要在同一個時間點演出，在演技上並不容易表現。「福貴柱」是被過往的幸福所束縛著的一個人物。



千玗禧則飾演將福貴柱抽離這個世界的奇異入侵者「都多海」，擁有變化無常的立體性魅力。千玗禧表示都多海這號人物有著一層一層的面具，也會根據眼前的狀態來更換自己與眾不同的過往。資深演員高斗心則是福氏家族的實權人物，她的老公吳滿錫是家族中唯一沒有超能力的人，兩人的互動也引人好奇。國際演員秀賢則是飾演一位因為身體體重變重，而失去飛行超能力的福東熙，朴素怡則是福貴柱的女兒福伊娜。JTBC《雖然不是英雄》將於5月4日晚間首播。



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