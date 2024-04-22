张基龙退伍复出作升格当爸～《虽然不是英雄》5月4日首播！与千玗禧共谱奇特又愉快的超能力喜剧！

一个超能力家庭与其入侵者，却促成愉快又奇特的协同效应！JTBC即将在5月4日推出每六日播出的新电视剧《虽然不是英雄》，由张基龙、千玗禧、秀贤、朴素怡共同演出。

《虽然不是英雄》剧情描述虽然拥有卓越的能力但却什么都救不了的男子，最后终於救出了命中注定的女子，属於一部奇幻爱情作品。患上了现代人的固执病而失去了罕见能力的超能家族，与一位偶然遇见的命中注定女子将共谱愉快又温馨感动的故事。



剧照中所看见的张基龙，从头到脚散发出忧郁的气息，他是一位时间旅行者「福贵柱」，张基龙透过制作组表示，为了展现出全方位的感情线，在造型的细节上也都相当讲究。他说福贵柱看起来虽然很软弱，对什么事情都漠不关心的表情，但为了找回过往幸福，比任何人付出更多努力。现在的惨状对照起过往的幸福，必须要在同一个时间点演出，在演技上并不容易表现。「福贵柱」是被过往的幸福所束缚著的一个人物。



千玗禧则饰演将福贵柱抽离这个世界的奇异入侵者「都多海」，拥有变化无常的立体性魅力。千玗禧表示都多海这号人物有著一层一层的面具，也会根据眼前的状态来更换自己与众不同的过往。资深演员高斗心则是福氏家族的实权人物，她的老公吴满锡是家族中唯一没有超能力的人，两人的互动也引人好奇。国际演员秀贤则是饰演一位因为身体体重变重，而失去飞行超能力的福东熙，朴素怡则是福贵柱的女儿福伊娜。JTBC《虽然不是英雄》将於5月4日晚间首播。



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