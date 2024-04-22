每集結尾都是經典！高人氣新劇《背著善宰跑》心動純愛不拖遝，編導太強獲譽「Ending美食店」

在追《背著善宰跑》的朋友請舉手！最近對週一保持寬容態度的唯一理由就是善宰，每集都給人好多快樂和療癒，精彩結尾更是回味無窮，今晚也不能錯過啦！

由金惠奫和邊佑錫主演的《背著善宰跑》講述忠實粉絲穿越回過去試圖拯救本命的故事，籌備期間未受太多關註，開播後立即變成話題度黑馬，每一集都既心動又燒腦，劇本、導演、演員全部沒得挑，讓很多從不看青春劇的觀眾也淪陷了！



目前更新的4集每次都伴隨震撼有力的結尾，今晚追第五集之前，不妨一起回顧下這兩周來的心動！

EP.1 陣雨

小率穿越回高中發現善宰一切完好，又想到15年後的他孤獨去世，瞬間悲喜交加淚流滿面。 善宰撐著傘走向小率，和34歲時一樣把整個傘傾斜給她，說出了和未來同樣的話：「妳為什麼在哭？」強烈的宿命感第一集就把觀眾拉進坑底！





EP.2 本命

第二集小率努力阻止善宰參加比賽以避免受傷，卻總是弄巧成拙，反而被善宰屢屢誤會。 觀眾也以為小率搞砸了，沒想到在結尾看到善宰視角：原來早在小率留意到他之前、準確說是第一次見到小率時，善宰就開始暗戀小率，就連喜歡薄荷糖也是因為小率！如果說34歲任率的本命是偶像歌手善宰，那麼19歲柳善宰的本命就是鄰居女孩小率......





EP.3 告白

善宰鼓起勇氣向小率告白、分享了甜甜的初吻，然而小率當時醉到斷片，第二天完全不記得這回事。 這時金太成對小率告白，關鍵時刻小率突然穿越回2023年！19歲的無知小率接管身體答應太成，34歲的小率則回到善宰去世的夜晚，茫然無助趴在冰冷河水中。 突如其來的變故讓人超想立刻接下一集！





EP.4 記憶

小率被醉漢糾纏掉入水中，善宰發動游泳技能將她救起，小率終於想起這不是善宰第一次救她，之前出車禍時也是善宰... 然而當時的小率只顧怨恨自己再也不能走路，沒留意到善宰因此背負了過於沉重的自責。 小率看著善宰關切的臉，無比心碎：「我失去的是記憶，還是你？」





一開始以為只是女主報恩、互相拯救的故事，沒想到男主比女主更早陷入單戀，還在她不知道（忘記）的時刻捨身相救、默默承受歉疚，純愛又虐的展開真的令人太揪心，追到欲罷不能啊~

《背著善宰跑》每週一二更新，香港觀眾可在黃Viu煲劇平臺同日追看。 今晚就能看到第5集了，快點快點！



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