【韓網熱門】應該立刻把他帶到《淚之女王》尹殷盛面前！網友：文森佐也行啊！

《淚之女王》第14集播出後又氣炸大量粉絲。

目前第14集收視率再次刷新自身紀錄，達到了21.625%。 這集中白賢祐（金秀賢 飾）被尹殷盛（朴成焄 飾）陷害而被抓，洪海仁（金智媛 飾）因手術產生副作用失去了大部份記憶，只記得「白賢祐」的名字。 尹殷盛雖然沒有謊稱自己是「白賢祐」，卻故意搗鬼用謊言編織了海仁和賢祐的生活，挑撥了他倆的關係。

看到這一幕的廣大韓國觀眾坐不住了，紛紛召喚出了這一位-《黑暗榮耀》中給朴成焄扮演的「全宰寯」致命一擊的「河度領」（鄭星一 飾）。 《黑暗榮耀》中「河度領」為了搶回女兒的心，直接將女兒的生父「全宰寯」封在了水泥中。

大家紛紛評論表示：

1. 快把河度領帶來

2. 快點把度領送到德國去，我快氣炸了

3. 這位演員最近在幹什麼

4. 度領啊，你從英國飛到德國應該很快吧，快點好好教訓他一頓

5. 順便把文森佐也叫上

6. 快點啊，用水泥澆死他

7. 你在英國吧，離那麼近，讓我們看看「水泥」第2季

8. 就不能特別演出一下嗎

9. 求求你了，用水泥把全宰寯再封一次吧

10. 不管是河度領還是文森佐，至少來一個啊

11. 不然編劇你把他埋了吧

12. 順便把惠程也叫來，讓她帶著針管

13. 呀，當初你確定把他給弄死了？不然他怎麼還活著？

14. 求求你們了，到底誰可以弄死他啊，氣死我了

15. 都用水泥封死了，他怎麼還跑出來了？？啊???

16. 離婚律師文森佐，這算什麼啊，你用錯地方了

17. 惠仁的律師啊，快去義大利找文森佐，他下手比較乾淨

18. 不找河度領也行，換作都敏俊（《來自星星的你》中金秀賢扮演的角色）的話，可以讓他直接從地球上消失

19. 我都想把他直接埋了，這個大瘋子

20. 河度領啊，如果你太忙的話，可以先把領帶和腳郵寄過來

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