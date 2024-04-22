【韩网热门】应该立刻把他带到《泪之女王》尹殷盛面前！网友：文森佐也行啊！

《泪之女王》第14集播出后又气炸大量粉丝。

目前第14集收视率再次刷新自身纪录，达到了21.625%。 这集中白贤佑（金秀贤 饰）被尹殷盛（朴成焄 饰）陷害而被抓，洪海仁（金智媛 饰）因手术产生副作用失去了大部份记忆，只记得「白贤佑」的名字。 尹殷盛虽然没有谎称自己是「白贤佑」，却故意捣鬼用谎言编织了海仁和贤佑的生活，挑拨了他俩的关系。

看到这一幕的广大韩国观众坐不住了，纷纷召唤出了这一位-《黑暗荣耀》中给朴成焄扮演的「全宰寯」致命一击的「河度领」（郑星一 饰）。 《黑暗荣耀》中「河度领」为了抢回女儿的心，直接将女儿的生父「全宰寯」封在了水泥中。

大家纷纷评论表示：

1. 快把河度领带来

2. 快点把度领送到德国去，我快气炸了

3. 这位演员最近在干什么

4. 度领啊，你从英国飞到德国应该很快吧，快点好好教训他一顿

5. 顺便把文森佐也叫上

6. 快点啊，用水泥浇死他

7. 你在英国吧，离那么近，让我们看看「水泥」第2季

8. 就不能特别演出一下吗

9. 求求你了，用水泥把全宰寯再封一次吧

10. 不管是河度领还是文森佐，至少来一个啊

11. 不然编剧你把他埋了吧

12. 顺便把惠程也叫来，让她带著针管

13. 呀，当初你确定把他给弄死了？不然他怎么还活著？

14. 求求你们了，到底谁可以弄死他啊，气死我了

15. 都用水泥封死了，他怎么还跑出来了？？啊???

16. 离婚律师文森佐，这算什么啊，你用错地方了

17. 惠仁的律师啊，快去义大利找文森佐，他下手比较干净

18. 不找河度领也行，换作都敏俊（《来自星星的你》中金秀贤扮演的角色）的话，可以让他直接从地球上消失

19. 我都想把他直接埋了，这个大疯子

20. 河度领啊，如果你太忙的话，可以先把领带和脚邮寄过来

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