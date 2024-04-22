【有雷慎入】《淚之女王》第14集爛梗大集合：失憶+被誣陷！韓網大吐槽：如果不是金秀賢金智媛，根本不會追

收視率雖好，但因劇情佔了韓劇三大老梗「車禍、癌症、失憶」中的兩項，即使有金秀賢、金智媛的顏值+演技加持，也免不了觀眾們的挑剔。第14集中，白賢祐（金秀賢 飾）被尹殷盛（朴成焄 飾）下套誣陷，洪海仁（金智媛 飾）手術後失憶，一對剛剛敞開心扉愛意重燃的眷屬又一次被逼入困境。 該集全國收視率為21.625%，首都圈達到了23.925%，連續7週刷新自身紀錄，是包括地上波電視台在內的同檔劇榜首。

白賢祐勸洪海仁接受手術，雖然副作用是會失憶，但這是她如今生存下去的唯一的希望。 但洪海仁固執地認為被老公深愛，受到家人喜歡的這段記憶彌足珍貴，甚至超出了生命，堅決不同意，兩人在勸說與糾結之中劇情差不多「水」了一整集。



最終洪海仁還是同意接受手術，白賢祐也深情地錄製了能夠幫助妻子恢復記憶的影片，可惜警察突然而至帶走了他，有一幕中他穿上了囚服。 此時的洪海仁因術後副作用失去了大部份記憶，只記得「白賢祐」的名字，陰險的尹殷盛通過半真半假的話語挑撥海仁和賢祐的關係。



劇情漸入尾聲，卻突如其來地插入失憶和污衊梗，看得觀眾們如鯁在喉，不少人吐槽「如果不是金秀賢金智媛，我真的就看不下去了，故事太陳腐老套了，好像倒退了10年」、「我還以為馬上就會被放出來，給賢祐穿上囚犯太過分了」、「 肯定會出來，但編劇這麼寫太垃圾了，麻煩編劇找點感覺吧」、「我感覺是我做了腦部手術，忘記了今天看了什麼」、「並不是因為編劇寫得好，而是因為演員演技好所以不得不看，如果不是金秀賢金智媛我早就換台了」、「這收視率是不是讓編劇產生了自己劇本寫得很好的錯覺」、「收視率公約是行大禮？ 編劇給金秀賢金智媛行大禮吧，如果不是他們收視率能到20%？做夢都別想，這種故事這種內容」、「好擔心這樣的收視率會讓編劇覺得自己寫了部巨作」、「《愛的迫降》也是孫藝真在醫院，炫彬被抓，這種爛梗雖然令人窒息，但我可以接受。 但是這劇裡居然讓男二待在身邊」、「男二這麼沒魅力也是少見，88年的劇本都不至於這樣，無語死了」、「下週大結局了，居然讓男主穿上囚服」等。

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