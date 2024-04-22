【有雷慎入】《泪之女王》第14集烂梗大集合：失忆+被诬陷！韩网大吐槽：如果不是金秀贤金智媛，根本不会追

收视率虽好，但因剧情占了韩剧三大老梗「车祸、癌症、失忆」中的两项，即使有金秀贤、金智媛的颜值+演技加持，也免不了观众们的挑剔。第14集中，白贤佑（金秀贤 饰）被尹殷盛（朴成焄 饰）下套诬陷，洪海仁（金智媛 饰）手术后失忆，一对刚刚敞开心扉爱意重燃的眷属又一次被逼入困境。 该集全国收视率为21.625%，首都圈达到了23.925%，连续7周刷新自身纪录，是包括地上波电视台在内的同档剧榜首。

白贤佑劝洪海仁接受手术，虽然副作用是会失忆，但这是她如今生存下去的唯一的希望。 但洪海仁固执地认为被老公深爱，受到家人喜欢的这段记忆弥足珍贵，甚至超出了生命，坚决不同意，两人在劝说与纠结之中剧情差不多「水」了一整集。



最终洪海仁还是同意接受手术，白贤佑也深情地录制了能够帮助妻子恢复记忆的影片，可惜警察突然而至带走了他，有一幕中他穿上了囚服。 此时的洪海仁因术后副作用失去了大部份记忆，只记得「白贤佑」的名字，阴险的尹殷盛通过半真半假的话语挑拨海仁和贤佑的关系。



剧情渐入尾声，却突如其来地插入失忆和污蔑梗，看得观众们如鲠在喉，不少人吐槽「如果不是金秀贤金智媛，我真的就看不下去了，故事太陈腐老套了，好像倒退了10年」、「我还以为马上就会被放出来，给贤佑穿上囚犯太过分了」、「 肯定会出来，但编剧这么写太垃圾了，麻烦编剧找点感觉吧」、「我感觉是我做了脑部手术，忘记了今天看了什么」、「并不是因为编剧写得好，而是因为演员演技好所以不得不看，如果不是金秀贤金智媛我早就换台了」、「这收视率是不是让编剧产生了自己剧本写得很好的错觉」、「收视率公约是行大礼？ 编剧给金秀贤金智媛行大礼吧，如果不是他们收视率能到20%？做梦都别想，这种故事这种内容」、「好担心这样的收视率会让编剧觉得自己写了部巨作」、「《爱的迫降》也是孙艺真在医院，炫彬被抓，这种烂梗虽然令人窒息，但我可以接受。 但是这剧里居然让男二待在身边」、「男二这么没魅力也是少见，88年的剧本都不至於这样，无语死了」、「下周大结局了，居然让男主穿上囚服」等。

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