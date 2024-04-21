人氣女團 IVE 成員 Liz 出道後首次嘗試「沒有瀏海」造型！大獲好評，韓網友：「超級漂亮、完全不同感覺」

即將在29日發行第二張迷你專輯《IVE SWITCH》的大勢女團 IVE ，近日也陸續公開概念照。

繼全員紅髮造型、魔法少女風格後，最新版本中以黑暗的背景爲基礎，利用光線將夢幻般的氛圍加倍，用華麗飾品點綴，展現絕佳的美貌。



而 Liz 過去因為長胖被網友罵，不過後來瘦身有成，整個人看起來變得更修長，再加上金髮造型，真的就是仙子啊！這次回歸更首次嘗試沒有瀏海的髮型，大大的眼睛再加上精緻的妝容，讓人聯想到奇幻世界中的主人公。



預告照一公開，也在韓網引發熱烈討論：「真漂亮！超級漂亮」、「我也以爲是李瑞呢！但還是很漂亮啊」、「把瀏海掀開後染成黑髮很好看」、「瘋了！變成了冷美女」、「從出道開始一直都是我的最愛」、「哇！感覺完全不一樣，好期待」、「果然漂亮的孩子露出額頭會顯得成熟漂亮」、「兩種都很漂亮，但氣氛完全不一樣」、「公主啊！完美」、「哇，形象完全變了，之前很可愛，現在太漂亮了」等等。



《IVE SWITCH》的曲目也公開，當中包含雙主打歌〈HEYA〉和〈Accendio〉，還有〈Blue Heart〉、〈Ice Queen〉、〈WOW〉、〈RESET〉共收錄6首歌曲。每次發行歌曲都留下了壓倒性的記錄的 IVE，成爲「四代代表組合」的她們，這次會以什麼樣的風格回歸，讓許多人都相當期待！



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