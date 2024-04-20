《淚之女王》金智媛以法人名義購買在江南63億的建築物？經紀公司回應：很難確認

19日，據韓媒 뉴스1 報導稱，金智媛在2021年6月簽訂以63億韓元買下一棟在江南區論峴洞的建築物。

據悉，她以公司內部理事兼代表的「智媛娛樂股份公司（지원엔터테인먼트주식회사）」法人名義購買該建築物。



據報導，該建築爲地下1樓至地上5樓，在1991年建成，距離7號線和水仁盆唐線換乘站江南區廳站7分鐘路程。地下1樓至地上3樓仍維持著租賃行業，曾是住宅的4樓和5樓，在變更爲近鄰生活設施後，現在被用作本人經紀公司的辦公室。對此，金智媛的經紀公司則回應：「因爲是藝人的個人事情，所以很難確認。」



消息一公開，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「藝人們一個個這樣嗎？看來是不想好好繳稅啊」、「是實際使用的建築，又不是爲了賺取差價才買的，有什麼問題嗎」、「很難確認是什麼」、「有兩個經紀公司嗎」、「啊..這裡也是空殼公司嗎？藝人們的形象真的不可信」、「有錢人爲什麼想變相享受減稅優惠呢」、「不是為了減稅才以法人購買嗎」、「說什麼呢，不能買建築物嗎」、「藝人形象真的是假象啊！每次都能感受到」等等。



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