《泪之女王》金智媛以法人名义购买在江南63亿的建筑物？经纪公司回应：很难确认

19日，据韩媒 뉴스1 报导称，金智媛在2021年6月签订以63亿韩元买下一栋在江南区论岘洞的建筑物。

据悉，她以公司内部理事兼代表的「智媛娱乐股份公司（지원엔터테인먼트주식회사）」法人名义购买该建筑物。



据报导，该建筑爲地下1楼至地上5楼，在1991年建成，距离7号线和水仁盆唐线换乘站江南区厅站7分钟路程。地下1楼至地上3楼仍维持著租赁行业，曾是住宅的4楼和5楼，在变更爲近邻生活设施后，现在被用作本人经纪公司的办公室。对此，金智媛的经纪公司则回应：「因爲是艺人的个人事情，所以很难确认。」



消息一公开，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「艺人们一个个这样吗？看来是不想好好缴税啊」、「是实际使用的建筑，又不是爲了赚取差价才买的，有什么问题吗」、「很难确认是什么」、「有两个经纪公司吗」、「啊..这里也是空壳公司吗？艺人们的形象真的不可信」、「有钱人爲什么想变相享受减税优惠呢」、「不是为了减税才以法人购买吗」、「说什么呢，不能买建筑物吗」、「艺人形象真的是假象啊！每次都能感受到」等等。



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