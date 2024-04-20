《泪之女王》EP.13抢先看：白贤佑爲洪海仁准备圣诞惊喜！看到「情敌」出现，洪海仁大秀戒指 XD

《泪之女王》将在今晚（20日）播出第13集，白贤佑（金秀贤 饰）和洪海仁（金智媛 饰演）一起提前享受了白色圣诞节的气氛。

公开的照片中，是白贤佑为洪海仁准备的圣诞节惊喜活动，圣诞树、 闪烁的灯饰和白雪飘落，看到的每个地方都充满圣诞节的气氛，对视的两人让人心动不已。每当白贤佑、洪海仁吵架时，白贤佑的秘书金珉奎（郑旨桓 饰）和洪海仁的秘书罗彩妍（尹普美 饰）都战战兢竞，看到变甜蜜的他们，很好奇他们的表情呢 XD



洪海仁之前从大姑子白美善（张允柱 饰）那听到白贤佑的初恋故事后，不仅非常嫉妒，还多次询问自己死后是否会和其他女人结婚。先公开影片中，洪海仁看到大家在用凤仙花染指甲，也好奇问她们在做什么，大家对她说用凤仙花染指甲，如果到初雪那天还留著，初恋就会实现。

聊著聊著方实（李秀智 饰）主张过去白贤佑暗恋过自己，之前她还向周围人夸耀自己是白贤佑的初恋，但白贤佑本人从来没提过（笑）！这时...洪海仁秀出她的手指并秀出闪亮的戒指对大家说：「留到下初雪就可以了吗？」



而《泪之女王》第12集已经刷新自身最高收视率20.7%（首都圈23.2%），距离结局只剩下4集，剧情会如何发展也让观众们都相当好奇！

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