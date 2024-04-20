【韩网热门】求你们一定要听听金智媛演唱的《U&I》！韩网：你有什么是不会的？

知道金智媛人美演技好，没想到唱歌都那么好听。

金智媛凭藉热播中的《泪之女王》「洪海仁」一角再得「人生角色」，扮演的财阀富三代千金傲娇可人，嘴硬心软，让观众们又一次见识到了她的表演功底。 最近热度持续走高的金智媛又被网友们挖出曾经在2011年播出的电视剧《What's up》里唱歌的情景，边唱边跳，音准，气稳，实力不输专业歌手。



김지원이 부르는 유앤아이(U&I)

제발봐줘..

완전 아기명창고양이 당장 엠카가야됨.. pic.twitter.com/sfxvb8Ivj9 — (@z1_1019) April 16, 2024

韩国网友评论表示：

1. xx，拥有这样的美貌，演技也疯了，连唱歌都这么好听，据说人品也超好

2. 声音好清亮啊，发音也好

3. 《What's up》很好看，感动成长型电视剧

4. 其实我觉得她唱得并没有那么好，只不过唱得很动听

5. 她的原声很好听

6. 她到底有什么是不会的

7. 金智媛小姐，麻烦演唱一下2024版本

8. 她和金秀贤都是演技又好又多才多艺

9. 金智媛，我们也唱一首OST吧

10. 金智媛才华真多啊，真好

11. 赶快出音源吧

12. 都听听，这发声也太棒了

13. 金智媛会唱歌还会弹钢琴，求求你开粉丝会吧

14. 哇，她好像小奶猫，超可爱

15. 金智媛，你为什么活得这么认真，学了这么多东西

16. 粉丝会、泡泡，金智媛快点来吧

17. 无伴奏都唱那么好，音感、节奏感也超级棒

18. 金智媛快去唱歌舞剧吧，收视率公约就搞一个男女主唱歌

19. 金智媛会弹钢琴也会弹吉他，开粉丝会的话都展现一下吧

20. 金智媛的微笑比冬天的包子还要温暖

21. 一脸不会唱歌的样子，没想到唱那么好

原文：https://theqoo.net/square/3189481493

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