《那女人死了》卞約漢＋申惠善繼《一天》後再度同框，呈現痛快新型懸疑電影作品

喜愛神秘懸疑電影的朋友們，好久不見的《攔截聲命線》卞約漢再度重返大螢幕，攜手《歡迎來到三達里》具惠善共同演出電影《那女人死了》。描述一位以偷窺別人的生活為樂的仲介具正泰，目睹一位網紅之死，為洗刷自己的嫌疑而尋找真相。

導演也說明拍攝動機，因為時下SNS是大家不可或缺的社交溝通工具，雖然也出現了一些刻意求關注，或是喜愛窺探他人的負面影響，但導演認為這也是無可避免的新文化產物。於是導演希望作品中融入這些數位化的元素，呈現驚悚作品。



卞約漢繼上一部作品《韓山島海戰》後將以《那女人死了》回歸大螢幕，他將飾演劇中以偷看別人的生活為樂趣的仲介，卞約漢也提到自己在前作飾演了一位很強烈的人物角色（日本武士脇坂安治）之後，也仔細思考著自己下一步該接拍什麼樣的作品，而在眾多劇本中他認為《那女人死了》最為有趣，獨特的人設以及充滿懸念，讓喜歡電影的卞約漢變得更加瘋狂。



申惠善則是飾演一位希望大家關注的網紅韓素拉，她說看了劇本後有種獨特的感覺，她一直在講述人物的情感與心態轉變，但很奇妙地令人產生反感，這令申惠善感到很有趣。不過實際上的申惠善並不愛得到太多人的關注，以她的職業是女演員，自然會受到多方關注，但這同時也對她產生壓力，她也提醒自己演出時不要被素拉這個角色同化。



卞約漢與申惠善曾在2017年上映的電影《一天》中飾演夫妻，時隔7年兩人再度合作，申惠善還開玩笑說，能與卞約漢搭配飾演夫妻很榮幸，但前作中她的角色死了，很可惜沒能見到卞約漢，卞約漢也再度稱讚申惠善是一位演技了得的演員，從以前到現在都一樣。也請期待《那女人死了》帶來的緊張懸疑氣氛。



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