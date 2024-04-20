4月新老公边佑锡！大家是从哪部作品开始关注他的？

都说看一部韩剧，换一个老公，4月份的新老公就是《背著善宰跑》里的边佑锡！！！

4月8日刚刚开播的《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而遗憾结束生命的顶级男明星柳善宰（边佑锡 饰），和为了救活他而回到过去的热血粉丝任率（金惠奫 饰）所展开的奇幻爱情故事。 原本以为是梦女题材的剧，没想到却是双向奔赴、双向救赎的纯爱剧，第二集最后5分钟的男主视角大反转，让剧情的有趣度直线飞升。而帅气高大，有著逆天长腿，笑起来迷倒众生的边佑锡更是晋升为观众们的新老公。



1991年出生的边佑锡在2010年以模特儿出道，2016年在电视剧《Dear My Friends》首次以演员身份亮相，你又是从哪部剧开始认识他的呢？

2019年《花党：朝鲜婚姻介绍所》



这部剧里的边佑锡虽然是主演阵容，但只能算男四，饰演了情报高手。 他拥有完美的外表、人品、头脑和学识，只可惜家道中落、无缘仕途，作为花婆堂情报员活跃起来。 虽然是身高将近190cm的巨人，但穿上古装的他却因为一张充满少年气的脸，反而有一种清新的风格。

2020年《青春纪录》



该剧里的边佑锡显然是本色出演，扮演了模特儿兼演员「袁楷效」，温顺外向，爱开玩笑。 哪怕是站在「国民女婿」朴宝剑身边，光芒也不会被遮掩。

2021年-2022年《花开时想月》



又一次穿上古装的边佑锡这次终於演到了男二，本著「男主是女主的，男二是观众的」的原则，他饰演的叛逆王世子「李彪」直接虏获了不少女观众的心，浓眉大眼，面部立体，这样带有温润气质的帅哥就该在古装剧中好好利用。

2023年《大力女子姜南顺》



帅哥终於挑战反派演技了。 继《Voice》里金材昱扮演的「毛泰九」之后，又一大「最帅反派」诞生了。 总是遮住一只眼睛的刘海，加上一身肌肉线条，气质叛逆危险还性感，「柳始悟」一登场就赚足了大家的好奇心。 反派帅气不可怕，可怕的是帅气还专情，对女主有著近乎於病态的偏执爱恋。 别人演起反派来气到观众想要冲进萤幕里捅刀，他演起反派反而让观众觉得心酸。

2023年《20世纪少女》（电影）



怎么会有男明星这么适合校服啊，明明这时的边佑锡已经是30+的高龄了，演起高中生来好不违和。 和金裕贞同框时，观众们的眼球得到了净化。

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